Oferta bp w aplikacji Uber Eats dostępna w całej Polsce

Firmy bp i Uber Eats od maja br współpracują, aby dostarczać kawę, jedzenie i inne produkty sklepowe ze stacji bp. Po zaledwie 3 miesiącach od rozpoczęcia współpracy bp posiada największą ilość punktów korzystających z oferty Uber pośród stacji paliw w Polsce i jest w grupie partnerów Uber Eats, z największym zasięgiem oferty.

Od początku wprowadzenia ofert z Uber Eats na bp skorzystało kilka tysięcy tyś klientów i ta liczba wciąż rośnie, - rozszerzyliśmy usługę na większość dużych i średnich miast w Polsce. Produkty bp poprzez aplikacje Uber Eats można zamawiać już z prawie 70 stacji w całej Polsce, od Gdańska, przez Białystok, Lublin, Toruń, Łódź, Śląsk, Poznań Wrocław, Warszawę aż po Kraków.

Oferta sklepowa bp w aplikacji to ponad 170 produktów - od świeżych bułek przez piwa bezalkoholowe, słodycze, chipsy po środki ochrony przed wirusem. Klienci w czasie wakacji szczególnie doceniali lody i fakt, że docierały do nich dobrze zmrożone.

Oferta bp w aplikacji dostępna jest 7 dni w tygodniu do późnych godzin nocnych, w wybranych miastach można zamawiać produkty bp dłużej niż inne.

Aby zamówić dostawę produktów z Wild Bean Café, użytkownicy powinni pobrać aplikację Uber Eats lub skorzystać ze strony internetowej Uber Eats i złożyć zamówienie w jednej ze stacji wymienionych na liście. Nie obowiązuje minimalna wartość koszyka, a opłata za dostawę wynosi od 5,99 do 9,99 w zależności od odległości. Proces dostawy można łatwo prześledzić od początku do końca i trwa on około 30 minut.