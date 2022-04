Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin zablokowany na Facebook'u. Znamy stanowisko sieci

Na najbliższy weekend OBLM zaplanowało 10 manifestacji terenie całej Polski. Ich wydarzenia Facebookowe również zniknęły, łącznie z listami zapisanych na nie ludzi, którzy deklarowali swoją obecność i zapraszali znajomych.

Strona została skasowana na żądanie firmy Leroy-Merlin Polska, który ta przesłała do firmy Facebook (Meta).

Aktywiści wskazują, że nie podszywali się pod markę a jedynie krytycznie ją komentowali, z istotnych społecznie względów.

Leroy Merlin: Szanujemy prawo do wolności wypowiedzi oraz protestów

Swoje stanowisko przeslala nam sieć Leroy Merlin Polska:

- W nawiązaniu do licznych publikacji dotyczących blokady konta OBLM na FB informujemy, że jako Leroy Merlin Polska szanujemy prawo do wolności wypowiedzi oraz protestów, co wielokrotnie powtarzałam w kontaktach z organizatorami pikiet. Decyzje o usunięciu profilu podjął nie Leroy Merlin a właściciel i administrator Facebooka, czyli Meta Platforms, stwierdzając naruszenie standardów społecznościowych określonych w polityce tej platformy. Nasze zgłoszenie dotyczyło ochrony znaków graficznych oraz materiałów wizualnych. Przekazywanie informacji podszywając się pod inny podmiot, używanie znaku towarowego stanowiącego własność intelektualną przez podmiot trzeci bez zgody właściciel, a także deformacja tego znaku jest naruszeniem prawa. Jeszcze raz podkreślam, że szanujemy protestujących oraz ich prawa - napisano w oświadczeniu.

Jednocześnie firma Leroy Merlin poinformowała, że dostępność francuskiej strony sieci została przywrócona.

- Na podstawie wyjaśnień uzyskanych z Francji informujemy też, że przerwa w dostępie dotyczyła nie tylko Polski, ale większości krajów świata, poza nielicznymi – takimi jak Hiszpania, Włochy, Niemcy i Francja - podała sieć. Jak wyjaśnia Leroy Merlin Polska, przerwa wynikała z uniwersalnych procedur cyberbezpieczeństwa stosowanych standardowo w przypadku bieżącej konieczności zabezpieczania serwisów www. Obecnie problem został rozwiązany poprzez zastosowanie znanego użytkownikom Internetu systemu rozpoznawania, czy użytkownik nie jest robotem.

Przypomnijmy, francuska spółka matka Leroy Merlin poinformowała 24 marca b.r., że podjęła decyzję o wstrzymaniu dalszych inwestycji tej marki w Federacji Rosyjskiej, ale nie opuściła Rosji.