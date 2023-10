OKAÏDI, Homla i Samsung w Westfield Arkadia

Największy sklep OKAÏDI w Polsce z ofertą zabawek Oxybul

OKAÏDI to francuska marka oferująca ubrania dla dzieci od 0 do 14 lat. Marka jest obecna w 51 krajach na całym świecie, w tym od ponad 10 lat w Polsce, gdzie posiada 23 sklepy stacjonarne. Salon dotychczas działający w Westfield Arkadia zyskał zupełnie nowe oblicze. Sklep został przeniesiony z poziomu 1 na poziom 0, gdzie do dyspozycji klientów jest 400 mkw. powierzchni. Salon jest dwukrotnie większy od poprzedniego i tym samym jest to największy sklep OKAÏDI w Polsce.

Oferta nowego sklepu została poszerzona o zabawki francuskiej marki Oxybul.

OKAÏDI w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.

Samsung Brand Store w nowej odsłonie

Również na parterze na klientów czeka odświeżony sklep Samsung Brand Store. Pierwszy salon marki w Polsce, działający od 2013 roku, zyskał nową ekspozycję utrzymaną w koreańskim designie. W lokalu powstały strefy tematyczne, które pozwalają odwiedzającym na jeszcze lepsze doświadczanie produktów Samsung.

Samsung w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.

W nowo zaprojektowanym Samsung Brand Store klienci mają możliwość przetestowania i zakupu najnowszych smartfonów, tabletów, słuchawek, akcesoriów, kart pamięci czy soundbarów oraz telewizorów. Klienci mogą też skorzystać ze wsparcia profesjonalnych konsultantów.

Nowy salon Homla w Westfield Arkadia

W pobliżu OKAÏDI i Samsung Brand Store znalazła się nowość w ofercie dla klientów poszukujących akcesoriów i dekoracji do domu. Homla to marka wyposażenia wnętrz, dynamicznie rozwijająca się już od 7 lat. Jej oferta obejmuje kompleksowe wyposażenie salonu, sypialni, kuchni, jadalni, łazienki oraz dekoracje i prezenty na każdą okazję. Asortyment Homla cechuje się wyjątkowym designem oraz funkcjonalnymi rozwiązaniami, które są dostępne w atrakcyjnej cenie.

Homla w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.

Sklep Homla w Westfield Arkadia znajduje się na parterze i ma 300 mkw. powierzchni, tworząc wygodną przestrzeń do poszukiwania inspiracji do wystroju wnętrz. To już dziewiąty salon Homla w Warszawie.