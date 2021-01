Olga Semeniuk: Bunt firm nie spowoduje, że czas pandemii skończy się szybciej

fot. PTWP

Tworzymy aktualizacje protokołów sanitarnych bezpieczeństwa, które - mam nadzieję - będziemy mogli w poszczególnych obiektach gospodarczych wdrażać w przyszłym miesiącu - mówi w „Rządowej ławie” Olga Ewa Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, przyznając, że w pierwszej kolejności otwarte zostaną sklepy wielkopowierzchniowe.





Wiceminister resortu gospodarczego odniosła się też w rozmowie do buntu przedsiębiorców i do tego, że przybiera on coraz bardziej zorganizowaną formę.

Z danych Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wynika, że po 18 stycznia swoje biznesy otworzyło 20 tys. przedsiębiorców gastronomicznych wykluczonych i pominiętych w tarczach pomocowych.

- Biorąc ogólną liczbę restauracji pod uwagę i to, że każda restauracja może funkcjonować na wynos, informacje, które przedstawia to zrzeszenie, są dość dziwne. Dziwne, bo nasze estymacje mówią o tak naprawdę 70-80 lokalach gastronomicznych, które postanowiły się otworzyć – uważa Olga Semeniuk.