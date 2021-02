Olimp Labs: od suplementów diety do odzieży sportowej

fot. Olimp Labs

W segment sportowej odzieży celuje coraz więcej firm, nawet tych nie zawsze związanych z branżą odzieżową. W tym roku mocno na rynek z nową kolekcją Gold Series marki Olimp Live&Figth weszła także farmaceutyczna firma Olimp Labs, znana głównie z produkcji suplementów diety i witamin. Stawiając na jakość i krajową produkcję chcą podbić rynki.

Na polskim rynku odzieży sportowej karty rozdają krajowi liderzy jak OTCF, właściciel marki 4F, a także zagraniczne marek-legendy jak Adidas czy Nike. Olimp Labs postanowił znaleźć swoje miejsce, stawiając na jakość i innowacje.

Ważna i wyróżniająca staje się metka "Made in Poland". - Stawiamy na polską produkcję, współpracę z polskimi producentami i partnerami - mówi WNP.PL szef odzieżowej marki Olimp Live&Fight Mateusz Parszewski.

Produkowana w Polsce odzież trafi nie tylko do sieci punktów Olimp Store, ale także za granicę - m.in. do Emiratów Arabskich, Niemiec czy Rosji.



Ubrania sportowe są swoistym fenomenem krajowej branży odzieżowej, która od lat napędza polski eksport. Z danych firmy ITRO, specjalizującej się w doradztwie eksportowym, w przedpandemicznych czasach zagraniczna sprzedaż odzieży sportowej "Made in Poland" wzrastała rocznie o 40 proc.

Pandemia wyhamowała tę dynamikę, jednak według ekspertów ITRO, ten segment rynku ma także szanse na bardzo szybkie odrobienie strat. W czasie, gdy łańcuchy dostaw są nadal niepewne, takie grupy asortymentów, jak odzież sportowa, robocza, dziecięca czy obuwie i bielizna, mogą wygrywać.

- Trzech głównych eksporterów odzieży na świecie to: Chiny, Bangladesz i Wietnam, dotyczy to wielu branżowych kategorii. Można oczekiwać, że po ostatnich zawirowaniach z pandemią COVID-19 nastąpi duży skok w rankingu polskiego eksportu, ponieważ wiele firm będzie szukać podwykonawców w bliższych i bardziej stabilnych lokalizacjach. Branża krawiecka, jak każda branża wytwórcza, będzie korzystać na zawirowaniach spowodowanych wojną handlową z Chinami i zerwanych łańcuchach dostaw spowodowanymi lockdownem gospodarek na całym świecie - komentuje Sebastian Sadowski-Romanov, prezes ITRO.

- Olimp Labs faktycznie kojarzy się z dwoma dużymi segmentami - farmacją i suplementacją, ale odzież towarzyszy firmie już od kliku lat. Marka Olimp Live&Fight początkowo sygnowała odzież, która była jedynie formą marketingowego wsparcia dla podstawowego asortymentu. Z takich zadaniowych kolekcji korzystali ambasadorzy. Można powiedzieć, że byli jej testerami – najbardziej wymagającymi z możliwych. To profesjonaliści, którzy treningom poświęcili swoje życie. I to właśnie ich sugestie stały się impulsem do tego, by pójść krok dalej, zaistnieć na rynku odzieży sportowej - wspomina początki działań firmy Olimp Labs w branży odzieżowej Mateusz Parszewski, szef odzieżowej marki Olimp Live&Fight.