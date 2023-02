Olymp dostarczy sprzęt do nowo powstających klubów fitness UP

Spółka UP jest właścicielem sieci klubów fitness UP. Umowa ma charakter umowy ramowej.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad sprzedaży, dostawy i montażu sprzętu sportowego przez do nowo powstających klubów fitness. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia. Szacowana wartość to 6,3 mln zł netto.

Olymp i sieć UP

- Spółka UP prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. UP to sieć klubów fitness, która swoim zasięgiem obejmuje działalność na terenie całej Polski. Obecnie spółka UP zarządza 7 lokalizacjami - wyjaśnia Olymp.

Marka Olymp jest obecna na rynku od 50 lat. Spółka koncentruje się na produkcji oraz dystrybucji sprzętu fitness i kładzie duży nacisk na tworzenie produktów odpowiadających precyzyjnie określonym grupom klientów. W ofercie posiada dwie linie produktów własnych: Olymp Classic i Olymp New Generation, oraz dystrybuowany sprzęt treningowy od najlepszych światowych marek.