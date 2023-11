﻿OLYMP pozyskał finansowanie na realizację kontraktu z Xtreme Fitness

- Dziękujemy inwestorom za udział w emisji akcji i zaufanie, którym nas obdarzyli. Pozyskane środki przeznaczymy przede wszystkim na realizację kluczowego dla nas obecnie kontraktu z Xtreme Fitness, a także na dalsze skalowanie naszego biznesu oraz rozwój i optymalizacje produktów – komentuje Sylwia Czepiżak, prezes spółki OLYMP.

Obecnie OLYMP skupia się na realizacji obowiązujących umów, w tym podpisanego w lipcu kontraktu z Xtreme Fitness. Rozpoczęcie jego realizacji było możliwie dzięki pożyczce od jednego z głównych akcjonariuszy – Kancelarii Sommerrey&Partners, środki te podczas emisji zostały skonwertowane na akcje. W planach spółki jest również zwiększenie mocy produkcyjnych, co ma znaleźć pozytywne przełożenie na sprzedaż i pozwolić na dalsze skalowanie działalności. Spółka planuje również zwiększyć obecność na rynkach zachodnich, poprzez intensyfikację działań marketingowych. Część kapitału z emisji zostanie przeznaczona na prace badawczo-rozwojowe, których efektem ma być opracowanie aplikacji mobilnej współpracującej ze wszystkimi sprzętami marki OLYMP.

Przychody OLYMP systematycznie rosną. W I półroczu br. spółka wypracowała 2,4 mln zł przychodów – o 140 proc. więcej r/r. W całym 2022 roku spółka osiągnęła 2,8 mln zł przychodów, względem 2,1 mln zł rok wcześniej.

Według raportu „Global Boutique Fitness Market (2023 Edition)” przygotowanego przez Research and Markets, wartość globalnego rynku studiów fitness oszacowano na 55,16 miliarda dolarów w 2024 roku. Oczekuje się, że globalny rynek fitness wygeneruje 79,66 miliarda dolarów do końca 2029 roku, w porównaniu z 48 miliardami dolarów w 2022 roku. Oznacza to, że w okresie prognozy 2024-2029 światowy rynek fitnessu będzie się rozwijał, a wskaźnik CAGR wyniesie 7,63%.

Producent i dostawca dla branży fitness

OLYMP to producent i dostawca rozwiązań dla branży fitness. Marka powstała jeszcze w latach 70. od kiedy to rozpoczęła produkcję sprzętu siłowego w Golędzinowie, mając wkład w rozwój sprzętu treningowego dla sportowców.

Spółka w swojej ofercie produktowej posiada dwie linie produktów marki : Classic oraz New Generation. Jest również dystrybutorem urządzeń globalnych marek należących do Core Health & Fitness m.in. StairMaster, StarTrac, Schwin Fitness, Nautilus, których sprzęt cardio jest jednym z najbardziej nowoczesnych na świecie. Spółka oferuje również usługi serwisowe, renowacji używanego sprzętu oraz profesjonalnego doradztwa przy zagospodarowaniu przestrzeni użytkowej w klubach fitness.