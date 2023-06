OLYMP wyposaża kolejne siłownie

- Za nami pierwsza, bardzo udana realizacja w ramach kontraktu z GMS Consulting Polska. Otwarcie obiektu w Lesznie to początek naszej współpracy – jeszcze w tym roku wyposażymy w sprzęt co najmniej dwa kolejne obiekty tego kontrahenta. Równolegle kontynuujemy współpracę z innymi firmami oraz negocjujemy kolejne kontrakty, w tym umowy z sieciami fitness.– komentuje Sylwia Czepiżak, prezes zarządu OLYMP.

OLYMP współpracuje między innymi z sieciami Benefit Systems oraz Medicover – spółka planuje kolejne realizacje dla tych strategicznych partnerów. Na początku lutego OLYMP podpisał kontrakt Best GYM – siecią klubów, która koncentruje się na otwieraniu siłowni w mniejszych miastach. Firma będzie dostarczać sprzęt sportowy do nowo powstających lokalizacji. Szacowana wartość kontraktu to 3 mln zł. Od lutego OLYMP współpracuje również z siecią klubów UP, która swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Firma planuje otwarcia nowych placówek, za których kompleksowe wyposażenie będzie odpowiadać OLYMP. Kontrakt ten opiewa na kwotę ok 6,3 mln zł.

Co wiemy o firmie OLYMP

OLYMP S.A. to uznany producent i dostawca kompleksowych rozwiązań dla branży fitness. Marka powstała jeszcze w latach 70. od kiedy to firma rozpoczęła produkcję sprzętu siłowego w Golędzinowie, mając ogromny wkład w rozwój sprzętu treningowego dla sportowców. Spółka w swojej ofercie produktowej posiada dwie linie produktów marki OLYMP: Classic oraz New Generation. OLYMP jest również dystrybutorem urządzeń globalnych marek należących do Core Health & Fitness między innymi: StairMaster, StarTrac, Schwin Fitness, Nautilus, których sprzęt cardio należy do najbardziej nowoczesnych na świecie. Spółka oferuje również usługi serwisowe, renowacji używanego sprzętu oraz profesjonalnego doradztwa przy zagospodarowaniu przestrzeni użytkowej w klubach fitness.

W lipcu 2020 r., przy wsparciu Grupy INC, Olymp pozyskał od inwestorów ponad 1 mln zł w ramach przeprowadzonej kampanii crowdfundingowej na platformie CrowdConnect.pl. W styczniu 2023 r. spółka zadebiutowała na NewConnect osiągając 125% wzrost wartości swoich akcji.

Według raportu przygotowanego przez Aliied Market Research z 2019 r., wartość rynku sprzętu fitness w 2027 r. wyniesie 15,2 mld USD, co oznacza wzrost o 28 proc. w porównaniu z 2020 rokiem, kiedy wartość ta wyniosła 11,9 mld USD.