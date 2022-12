Orange rozpoczyna wyprzedaże

Klienci Orange mogą od 27 grudnia do 22 stycznia skorzystać z poświątecznej przeceny i kupić taniej wybrane urządzenia. Są to popularne i topowe smartfony.

Poświąteczne przeceny Orange

Na wyprzedażowej liście dla klientów indywidualnych można znaleźć: Samsung Galaxy S22 5G 128 GB, Samsung Galaxy Watch5 44mm eSIM, Xiaomi Redmi 10 5G 4/64GB, Xiaomi Redmi Note 11 4/128 GB, a od 29 grudnia: Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB, motorola moto g62 5G 4/64 GB.

Wśród akcesoriów także są przeceny. Wybrane nawet do 50%, m.in. szybka ładowarka z dożywotnią gwarancją Force, a także szeroki wachlarz szkieł ochronnych do modeli Samsung Galaxy S22 czy etui do modelu Xiaomi Redmi 10 5G.

Kolejne obniżki cen startują od 29 grudnia. W Planach Firmowych urządzenia tańsze nawet do 40%.

Dla przedsiębiorców Orange proponuje smartfony i urządzenia, które pomogą sprawnie prowadzić biznes. Są to m.in. Oppo A57s 4/64 GB, Xiaomi Redmi 10 5G 4/64GB, Samsung Galaxy Watch 5 44mm eSIM, Iphone X 64 GB (odnowiony), Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB, Samsung Galaxy S22 5G 128 GB.

Orange odkupuje nieużywane telefony

Jeśli pod choinką znalazłeś nowy smartfon, warto ten nieużywany już model przynieść do salonu - radzi Orange. Telefon zostanie wyceniony na miejscu. Operator odkupi go i da mu drugie życie. A klient otrzyma bon na zakup nowego urządzenia np. słuchawek lub akcesoriów typu ładowarka czy etui.

Natomiast nieużywane urządzenie, które nie zakwalifikuje się do odkupu, można zostawić do recyklingu w salonie Orange, w specjalnym pojemniku. Partner Orange, uprawniony do odbioru elektroodpadów, zagospodaruje sprzęt zgodnie z prawem. Oferta dotyczy wybranych modeli i zależy od stanu technicznego urządzenia.

W sklepie Orange można kupić również odnowione smartfony. To urządzenia ze zwrotów, a także używane, które dostały drugie życie dzięki odnowie. Poddawane są gruntownej renowacji oraz doprowadzane do stanu “jak nowy” i są znacznie tańsze.