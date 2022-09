Orbitvu kupuje dostawcę zdjęć produktowych dla e-commerce za ponad 2 mln zł

Ostateczna kwota transakcji, uwzględniająca także płatności w transzach z tytułu relacji z siecią podmiotów agencyjnych dystrybuujących produkty związane z fotografią produktową, może wynieść 9 mln zł.

Pod koniec zeszłego roku Sygnis New Technologies zadebiutował na rynku NewConnect w procesie odwrotnego przejęcia spółki akcyjnej Mode. W ramach procesu odwrotnego IPO powstała spółka Sygnis SA, której jedną z marek stała się Mode_360 działająca w obszarze fotografii produktowej i 360 stopni. W maju br. Sygnis poinformował o rozpoczęciu negocjacji w sprawie nawiązania współpracy w zakresie fotografii produktowej bądź sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej obszar fotografii produktowej i 360 stopni. Finalnie, po analizie potencjału do dalszego rozwoju dla obu spółek, zdecydowano o zawarciu umowy sprzedaży Mode 360 do Orbitvu.

Ostateczna kwota ze sprzedaży Mode_360 może wynieść 9 mln zł. Cena początkowa sprzedaży Mode wynosi 2.068 mln zł z tytułu sprzedaży praw własności intelektualnej oraz środków trwałych oraz nie więcej niż 7 mln zł z tytułu relacji z siecią podmiotów agencyjnych dystrybuujących produkty związane z fotografią produktową. Ostateczna kwota zostanie policzona m.in. w proporcji do przychodów uzyskanych przez Orbitvu i będzie płatna w rocznych transzach do końca 2024 roku. Pozyskane w ten sposób środki Sygnis SA planuje przeznaczyć m.in. na kolejne akwizycje oraz komercjalizację maszyn własnej produkcji w ramach strategii rozwoju na lata 2022- 2027.