Orlen planuje mieć 3,5 tys. stacji paliw, będzie też 10 tys. punktów ładowania e-aut

Zgodnie z aktualizacją strategii, PKN Orlen chce zwiększyć produkcję paliw. Moce przerobowe rafinerii działających w ramach grupy kapitałowej mają do 2030 roku wzrosnąć do ok. 42 mln ton ropy naftowej rocznie.

Grupa Orlen planuje też inwestycje w odnawialne źródła energii. Moc zainstalowanych źródeł odnawialnej energii ma wynieść ponad 9 GW. Produkcja biopaliw ma przekroczyć 3 mln ton rocznie, a biogazu 1 mld metrów sześciennych rocznie.

Sieć sprzedaży detalicznej grupy Orlen ma do 2030 roku zwiększyć się z ok. 2,8 tys. do 3,5 tys. stacji paliw. Mają one oferować pełną gamę produktów energetycznych (paliwa transportowe, gaz). Orlen chce mieć też ponad 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej.

W ramach inwestowania w nowe, perspektywiczne obszary grupa kapitałowa PKN Orlen planuje ponad 130 tys. ton rocznie produkcji odnawialnego wodoru, produkcję paliw syntetycznych na poziomie ponad 70 tys. ton rocznie i ok. 300 MW mocy zainstalowanej w blokach małych, modułowych reaktorów atomowych.