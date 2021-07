Orlen szuka partnera do automatów paczkowych

Docelowo, w ramach inwestycji PKN ORLEN, usługa odbioru i nadania paczek będzie dostępna w 10 tys. punktów, w tym 2 tys. automatach paczkowych. Fot. PKN Orlen/Youtube

​Na początku sierpnia 2021 ruszy zapytanie ofertowe PKN Orlen na wybór partnerów, którzy będą wspierali koncern w pozyskaniu nieruchomości pod automaty paczkowe.

Automaty paczkowe to nowy element biznesu, który w połączeniu z wdrażaniem usług e-commerce i nowej marki Orlen Paczka będzie aktywnie wspierał rozwój obszaru detalicznego koncernu.

Już w 3 kwartale 2021 r. klientom udostępniona zostanie możliwość odbioru i nadania paczek w 200 automatach paczkowych, na wybranych stacjach Orlen oraz w kilku tysiącach punktów RUCH. Do końca tego roku korzystać będzie można w sumie już z ponad 5,5 tys. punktów sieci. Docelowo, w ramach inwestycji PKN ORLEN, usługa odbioru i nadania paczek będzie dostępna w 10 tys. punktów, w tym 2 tys. automatach paczkowych.

Jak informowała spółka wcześniej, do 2030 roku koncern chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł, co przełoży się na wzrost EBITDA segmentu detalicznego do ok. 5 mld zł rocznie.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN zapowiadał w lutym tego roku, że z pierwszych maszyn paczkowych będzie można korzystać we wrześniu.