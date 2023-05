Orlen wraca z wakacyjną promocją na paliwo

"Parkiet" przekazuje, że rabaty będą prawdopodobnie naliczane dla uczestników programu lojalnościowego Orlen Vitay. Chodzi o 30 gr za litr benzyny lub diesla.

Będą jednak ograniczenia przy tankowaniu

Kierowcy czekają na letnie promocje na stacjach paliw

Kierowcy w dobie wysokich cen paliw wyszukują promocji i rabatów. Rok temu w okresie wakacyjnym wszyscy użytkownicy programu lojalnościowego mogli taniej zatankować na stacjach Orlen. Z promocji mogli korzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy mieli dostęp do aplikacji ORLEN VITAY lub posiadali tradycyjną plastikową kartę VITAY.

Wakacyjna promocja została przedłużona do 15 września. Każdy uczestnik promocji otrzymał 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach dwóch tankowań do 50 litrów. Pozwoliło to nabyć w sumie do 100 litrów paliwa z rabatem. Dodatkową zniżkę otrzymali uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Kierowcy wyczekują zatem kolejnych promocji.

Orlen podkreśla, że sprzedaż paliw w kanale detalicznym w Polsce nie jest głównym czynnikiem wpływającym na zysk PKN Orlen.