OTCF otwiera pierwszy sklep monobrandowy 4F na Ukrainie

W ostatnią sobotę, 1 sierpnia, miało miejsce otwarcie salonu 4F w Kijowie. Przed końcem roku marka będzie dostępna także w dwóch nowych lokalizacjach na Ukrainie i w lokalnej sprzedaży online.

Pierwszy sklep mono-brand sportowej marki 4F na Ukrainie mieści się w nowym kijowskim centrum handlowym Retroville. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni salonu o powierzchni 228 m2 znajdziemy kolekcje funkcyjnej odzieży treningowej, biegowej i narciarskiej oraz ubrania i dodatki dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

Globalna marka 4F – należąca do polskiej spółki OTCF – jest obecna na ukraińskim rynku od ponad 10 lat za pośrednictwem punktów sprzedaży multibrandowych, m.in. sieci INTERSPORT oraz w mniejszych sklepach sportowych na terenie całego kraju. Obiecujące wyniki, zainteresowanie klientów oraz rosnąca popularność aktywnego stylu życia były kluczowymi powodami inwestycji w dalszy rozwój spółki na Ukrainie i otwarcia salonu monobrandowego 4F.

Przystępując do długoterminowej strategii ekspansji na Ukrainie, spółka OTCF podjęła współpracę w modelu franczyzowym z EPICENTR K – największą grupą detaliczną na rynku.

Utworzony w 2012 r. oddział sportowy EPICENTR K prowadzi m.in. 49 sklepów INTERSPORT oraz przygotowuje się do wdrożenia nowego konceptu sprzedażowego The Athlete’s Foot. Grupa jest także głównym sponsorem ukraińskiej reprezentacji w piłce nożnej oraz właścicielem fundacji „Epicentr to Kids”, która otwiera szkółki piłkarskie we współpracy z Realem Madryt. EPICENTR K planuje jeszcze w tym roku rozszerzyć sieć sprzedaży 4F do trzech salonów stacjonarnych i sklepu internetowego.

Przeczytaj także: VIVE Profit zamierza otwierać co miesiąc nowy sklep

Produkty 4F są dostępne w ponad 230 sklepach monobrandowych w Polsce, Rumunii i Czechach oraz na Łotwie, Litwie, Słowacji – i od teraz także na Ukrainie. Kolekcja hurtowa 4F jest eksportowana do ponad 40 krajów.