Otwarcie Fortu Wola już w czwartek. Woolworth wśród najemców. Atrakcje na otwarcie

Według pierwotnego planu otwarcie obiektu miało mieć miejsca jeszcze w 2022 roku, przed świętami Bożego Narodzenia. Termin jednak przesunięto.

Zmiany otoczenia i budowa nowych osiedli mieszkaniowych sprawiła, że potencjał centrum w strefie 5 minut to ok. 60 tys. osób.

16 lutego otwarcie odnowionego Fortu Wola

16 lutego br. Warszawa zyska kolejne centrum handlowe. To zmodernizowany Fort Wola. Nazwa centrum pozostała bez zmian, bo jak mówi deweloper - firma Mayland - jest dobrze znana i rozpoznawalna w stolicy.

W lutym otwiera się Fort Wola fot. Mayland

Głównym najemcą obiektu jest sieć Kaufland. Hipermarket otworzy się na powierzchni 5 tys. m2. Znajdzie się w nim pełna oferta Kayflandu – kilkanaście tysięcy produktów spożywczych oraz artykułów przemysłowych. Sklep Kauflandu w Forcie Wola będzie 4 obiektem sieci w stolicy.

Łącznie w Forcie Wola będzie 72 lokale.

Forcie Wola - lista sklepów?

Wśród najemców są m.in. Kaufland (5200 mkw.), Tedi (830 mkw.), HalfPrice (2252 mkw.), CCC (642 mkw.), Sinsay (1000 mkw.), House (520 mkw.) oraz Cropp (500 mkw.), Maxi Zoo (300m2), Pepco (560 m2), Dealz (520 m2), Empik (325 m2), Vision Express (95 m2), Rossman (450m2), Hebe (300 m2), Wyjątkowy Prezent, AM Jubiler, YES, biura podróży: Itaka i TUI, Style Optic, Bukieciarnia.Flowers, Misie Pysie - sklep z zabawkami, Piekarnia+Cukiernia Otrębusy , Play, Orange, T-Mobile, Phone Best Service, Trafika, Strefa Rozrywki, Teletorium, mBank, salon manicure, kantor, punkty dorabiania kluczy i usług szewskich i inni. Przygotowana została również strefa do zabawy i relaksu dla najmłodszych- Fort Kids o powierzchni 600 mkw. Sieć Zdrofit również będzie obecna w zmodernizowanym obiekcie – otworzy się na dwóch poziomach centrum przy Połczyńskiej. W Forcie Wola, będzie 5 kortów do gry w padel, łączącej cechy tenisa i squasha.

Dodatkowo w ciągu 3 najbliższych miesięcy oferta centrum zostanie uzupełniona o: KFC, 147 Break, Jean Louis David a także pierwszy w Polsce sklep niemieckiej sieci Woolworth.

3 DNI PEŁNE ATRAKCJI

Od 16 do 18 lutego w związku z otwarciem przygotowano atrakcje:

16.02.23 – dzień I:

- pączki dla klientów z okazji Tłustego Czwartku

- kulinarne spotkanie z Davidem Gaboriaud

- warsztaty kulinarne dla dzieci

• 17.02.23 – dzień II:

- warsztaty Tik Toka

- strefa z możliwością customizacji ubrań

- strefa zdjęć selfie 360 i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

• 18.02.23 – dzień III:

- pokaz mody streetwear

- strefa zdjęć selfie 360 i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

- akcja pro-sprzedażowa, zrób zakupy odbierz prezent

- strefa Baw Się Do Woli (miejsce ze specjalnymi strefami dedykowanymi maluszkom, starszakom i rodzicom)

- malowanie buziek i atrakcje dla dzieci: popcorn, wata cukrowa

Fort Wola - dojazd samochodem

Lokalizacja Fortu Wola fot. za Mayland

Nowy Fort Wola to projekt przebudowy zakładający przekształcenie istniejącego centrum handlowego I generacji - Fort Wola - w miejsce codziennych zakupów. Teren zlokalizowany przy jednej z głównych ulic Warszawy - Wolskiej, przechodzącej w ul. Połczyńską. Bezpośredni zjazd z trasy szybkiego ruchu S8 w ul. Połczyńską pozwala na szybki dojazd z prawo i lewo brzeżnej Warszawy. W ramach projektu przewidziano 81 lokali dla handlu i usług. Powierzchnia GLA wynosi ponad 28,6 tys. mkw.

Prace modernizacyjne w Forcie Wola fot. mat.pras.

Fort Wola fot. Mayland, FB

Fort Wola otworzył się w 2001 roku. W 2017 r. centrum zamknięto

Centrum Fort Wola powstało na początku 2001. Do października 2006 większość obiektu zajmował hipermarket Géant, a następnie Real, który w 2016 został zastąpiony przez Auchan.

W 2016 roku plan na modernizację Fortu Wola wydawał się jasny. Obiekt w starej formie miał zostać zamknięty na kilka miesięcy. Tak stało się w maju 2017 roku. Po roku miało nastąpić nowe otwarcie, a głównymi punktami Galerii miały być: nowy sklep IKEA oraz hipermarket Auchan. Klienci do nowej Galerii na Woli mieli wejść już wiosną 2018 roku. Plan się jednak nie powiódł.

Modernizacja Fortu Wola fot. za FB Fort Wola