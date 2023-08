Otwarcie kolejnej drogerii Hebe. Tym razem w Świeciu i Hajnówce

Z okazji otwarcia nowej drogerii Hebe w Świeciu, klienci mają możliwość skorzystania z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich to: „Zapachy - Hity cenowe“. Promocja obejmuje ponad 1100 produktów z tej kategorii. W super cenach znajdziemy zapachy marek takich jak: Lanvin, Chopard, Salvatore Ferragamo, David Beckham, Nautica i wiele innych. Druga to promocja „Cała marka Nivea”. Dzięki tej ofercie klienci będą mogli kupić w super cenach dowolny produkt marki Nivea. Obie promocje obowiązują od 10 do 23 sierpnia 2023 roku w nowo otwartej drogerii przy ul. Wojska Polskiego 68 w Świeciu.

Promocja w Hebe

Ponadto, na klientów czekają jeszcze dwie wyjątkowe oferty. Pierwsza z nich obejmuje wszystkie produkty marek Schwarzkopf, Gliss, Schauma, got2b, taft, Palette, Live, Nature Box, Syoss i Fa, które klienci będą mogli kupić w okazyjnych cenach. Druga promocja „-80% drugi produkt - miksuj dowolnie w ramach jednej marki” obejmuje lakiery i odżywki do paznokci m.in. marek takich jak: Sally Hansen, Nail Tek, Pastel, Bielenda, Eveline Cosmetics, KillyS, Claresa czy Orly. Obie promocje obowiązują tylko w nowo otwartej drogerii przy ul. Wojska Polskiego 68 w Świeciu, w terminie od 10 lipca do 23 sierpnia 2023 r.

Otwarcie Hebe w Świeciu

Z okazji otwarcia nowej drogerii w Świeciu, na klientów czeka jeszcze jedna wyjątkowa oferta. Klienci przy zakupach za min. 80 zł, otrzymają kupon na 20 zł, który zrealizować mogą do 19 sierpnia 2023 roku podczas kolejnych zakupów. Promocja obowiązuje tylko w nowo otwartej drogerii przy ul. Wojska Polskiego 68 w Świeciu, w terminie od 10 do 14 sierpnia 2023 r.

Nowy sklep Hebe zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 68 w Świeciu. Na zakupy zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-18:00.

Hebe to sieć oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment oraz produkty dostępne na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, Halloween czy Karl Lagerfeld. Hebe posiada bogatą ofertę kosmetyków naturalnych, koreańskich, dermo oraz profesjonalnych, a także szeroki wybór wysokiej jakości produktów do makijażu i akcesoriów, m.in. Hebe Professional.