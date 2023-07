Otwarcie kolejnej drogerii Hebe w Białymstoku

Z okazji otwarcia nowej drogerii Hebe w Białymstoku, tylko 26 lipca 2023 r. klienci mają możliwość skorzystania z dwóch ofert specjalnych. Pierwsza z nich to: „Produkty naturalne i wegańskie“. Promocja obejmuje ponad 1900 produktów z tej kategorii. Druga oferta przygotowana na pierwszy dzień otwarcia drogerii to promocja „Dni My Hebe“, która jest skierowana do posiadaczy karty My Hebe.



Nowy sklep Hebe zlokalizowany jest w Centrum Handlowym Auchan przy ul. Hetmańskiej 16 w Białymstoku. Na zakupy zapraszaod poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 9:00-20:00.