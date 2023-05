Otwarcie najnowszego TK Maxx w centrum Serenada (galeria zdjęć)

Na ponad 2 tys. mkw. nowego sklepu TK Maxx w Serenadzie, klienci odkryją asortyment markowych produktów w cenach nawet do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Na odwiedzających czeka moda damska i męska, obuwie, akcesoria, wyjątkowe dekoracje, meble i tekstylia do domu oraz produkty dla zwierząt. Nie zabraknie również szerokiego wyboru ubrań i dodatków dla dzieci, oryginalnych zabawek, gier edukacyjnych i planszowych. Miłośnicy znanych marek znajdą w sklepie selekcję wyjątkowych produktów od znanych projektantów.

Najemcy doceniają Serenadę

Centrum Serenada odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży i wysoką konwersją odwiedzający – kupujący, pomimo trudnej i wciąż niepewnej sytuacji branży centrów handlowych. Zadowalające wyniki Serenady są efektem wysiłku sklepów Centrum, wspieranych przez zaangażowanego Zarządcę obiektu. Optymizm i przekonanie o dobrym kierunku rozwoju obiektu wyrażany jest również przez nowych najemców, decydujących się otworzyć swoje sklepy w Serenadzie. To nie koniec dobrych wiadomości o sklepach w Serenadzie. Zespól Mayland Real Estate przygotowuje jeszcze kilka interesujących nowości. Wzbogacona oferta Serenady z pewnością zadowoli wiernych i licznych krakowskich klientów.

Oferta w Serenadzie

Centrum Serenada to wybudowany i zarządzany przez spółkę Mayland Real Estate nowoczesny, otwarty w październiku 2017 roku, w intensywnie rozwijającej się północnej części Krakowa obiekt handlowy o powierzchni 42 tys. m2. Bogata oferta sklepów, szeroka oferta usługowa i obszerna oferta modowa, obejmująca jedyny w Krakowie salon marki Van Graaf, czy jedne z największych w Krakowie salonów marek Zara, Reserved czy H&M, sprawiają, że Serenada to jest z ulubionych miejsc zakupów Krakowian. Innowacyjna architektura, nowoczesne i przestronne wnętrza sprawiają, że obiekt wyróżnia się na tle konkurencji i przyciąga nawet najbardziej wymagających klientów.

Nagrody i certyfikaty

Centrum uhonorowane zostało wieloma nagrodami m.in.: W 2019 roku obiekt zdobył nagrody w kategoriach: Shopping Centre of the Year oraz Shopping Centre Manager of the Year w ple,0biscycie Eurobuild Awards. Rok 2018 to nagrody „The body of the bulding” przyznana przez Property Design Awards oraz nagroda w kategorii „New Shopping Centre” przyznana przez PRCH Retail Awards. Obiekt został nagrodzony również w 2017 przez CEE Retail Awards w kategorii „Retail Project of the Year”

Centrum Serenada jest również posiadaczem certyfikatu BREEAM In-Use z oceną „Outstanding” w kategorii Zarządzanie obiektem (Building Management) oraz oceną „Excellent” za walory konstrukcyjne obiektu i jego wykonanie (Asset Performance).