Otwarcie nowego salonu Solar w Galerii Mazovia

Żywe i wyraziste kolory kojarzyć się mogą z dniami pełnymi słońca i beztroski, są więc miłą odskocznią dla osób wypatrujących z utęsknieniem wiosny. Mix barw, printów i struktur, z których słynie polski brand odzieżowy Solar, już cieszy oczy w nowo otwartym salonie marki w Galerii Mazovia. Solar wrócił do Płocka w samą porę, by wspólnie czekać na powitanie nowej kolekcji na wiosnę i lato. Nowy salon o powierzchni 80 metrów kw. mieści się na poziomie 1 w Galerii Mazovia, między sklepami Wrangler/Lee a De Facto.

- Moda pobudza kreatywność i wyobraźnię, może też służyć do wyrażania siebie i swojej kobiecości, dlatego cieszymy się, że do grona naszych najemców dołączyła znana i ceniona polska marka odzieżowa. Nasze klientki są dla nas bardzo ważne – zależy nam na tym, by każda kobieta mogła znaleźć w Galerii Mazovia coś dla siebie. Dzięki dołączeniu marki Solar wzbogaciliśmy nasze modowe portfolio o kolejną nietuzinkową, wyróżniającą się markę – mówi Izabela Tucholska-Oleszczuk, dyrektor Galerii Mazovia.

Solar to marka modowa premium o bogatych tradycjach, która zrodziła się z marzeń o podróżowaniu i zwiedzaniu świata. Założona w 1989 roku, obecnie ma ponad 60 salonów w całym kraju. Ubrania marki słyną z oryginalnego wzornictwa, a najnowsza kolekcja #SeasonOfColours zachęcać ma kobiety, by dążyły do nieskrępowanej wolności wyrażonej poprzez modę. Pierwsze zajawki kampanii wiosennej już kuszą kolorami na stronie internetowej Solar, gdzie podziwiać można zdjęcia z sesji wizerunkowej z udziałem aktorki i autorki podcastów Oriny Krajewskiej, która jest także założycielką fundacji Małgorzaty Braunek „Bądź”.

Nowy sklep można już odwiedzać w trakcie codziennych zakupów lub proponowanych przez Galerię Mazovia bezpłatnych konsultacji ze stylistką, które odbywają się w ramach kontynuowanej w tym roku akcji „Kobieca Mazovia”. Akcja rozszerza ofertę skierowaną do kobiet – jak podkreśla Dyrektor centrum, Galeria Mazovia to nie tylko moda, ale również wyjście naprzeciw potrzebom klientek. Oprócz zainicjowanych w ubiegłym roku konsultacji ze stylistką (które w tym roku odbywają się dwa razy w tygodniu: w czwartki w godzinach 15:00–19:00 oraz w soboty w godzinach 12:00–16:00) planowane są również m.in. kolejne spotkania warsztatowe dla pań. Pomysł spotykania się w kobiecym kręgu został bardzo ciepło przyjęty przez klientki płockiego centrum. W ubiegłym roku w warsztatach rozwojowych prowadzonych przez certyfikowaną coach Sandrę Panuś wzięło udział około 50 kobiet w różnym wieku.