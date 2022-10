Otwarcie sklepu BOSS i Tezenis we Wroclavii

Do grona najemców CH Wroclavia dołączył BOSS, Intimissimi Uomo i butik Tezenis. Ostatnie dwa brandy należą do włoskiej grupy Calzedonia, która jest już obecna w centrum z innymi konceptami. Obydwa sklepy znajdują się na parterze centrum i łącznie zajmują ok. 400 m2 powierzchni.