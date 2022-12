Otwierają 78. market w Polsce. Tak naprawdę to gigamarket (zdjęcia)

Na klientów Leroy Merlin czeka szeroki zakres usług dodatkowych, niezbędnych podczas urządzania domu, mieszkania lub ogrodu oraz nowoczesne strefy projektowania, profesjonalna obsługa i doradztwo 160 pracowników sklepu. Od 8 grudnia, z okazji otwarcia nowego warszawskiego marketu, zaplanowana jest specjalna oferta promocyjna, która potrwa do końca weekendu. W związku z niedzielą handlową, klienci mogą odwiedzić market również 11 grudnia.

Jak wygląda nowy Leroy Merlin?

Nowo otwarty Leroy Merlin, jest 78. sklepem w Polsce, a 11. obiektem sieci w aglomeracji warszawskiej. Na 14 000 m2 powierzchni handlowej sklepu, klienci mogą znaleźć ponad 38 000 artykułów budowlanych, remontowych i dekoracyjnych. Sklep na Połczyńskiej w Warszawie wyróżnia duża ilość ekspozycji, jest ich ponad 20. Pozwalają one na zapoznanie się z gotowymi rozwiązaniami dla określonych powierzchni. Odwiedzający mogą liczyć na 800 miejsc parkingowych, 12 kas samoobsługowych oraz 2 punkty odbioru produktów wielkogabarytowych przy sklepie.

LM Warszawa Połczyńska

LM Warszawa Połczyńska

Odwiedzający sklep mogą również skorzystać z bogatej oferty usług dodatkowych, takich jak np. montaż, transport wraz z wnoszeniem, szycie firan i zasłon, oprawa luster i obrazów, przycinanie płyt i blatów w profesjonalnym warsztacie stolarskim, a także projektowania. W nowym warszawskim markecie znajduje się ponad 20 ekspozycji kuchni i łazienek oraz nowoczesne strefy aranżacyjne, w których doświadczeni projektanci wnętrz tworzą razem z klientami projekty domowych pomieszczeń oraz pomogą w zamówieniu odpowiednich produktów i usług.

LM Warszawa Połczyńska

LM Warszawa Połczyńska

Oprócz tego podczas jednej wizyty w sklepie można przystąpić do programów lojalnościowych - Klub DOM dla klientów indywidualnych i KLUB PRO dla prowadzących firmę. Uczestnicząc w programach można zyskać m.in. rabaty i dostęp do ofert specjalnych oraz historii dokonywanych zakupów, co umożliwia łatwy zwrot towaru, ponieważ nie ma konieczności okazywania paragonu czy faktury. Zbierając punkty podczas każdych zakupów można obniżyć ich koszty za pomocą specjalnych bonów oraz zaoszczędzić czas, dzięki możliwości sprawnego transportu produktów.

LM Warszawa Połczyńska

W nowym warszawskim sklepie Leroy Merlin można także skorzystać z:

bezpłatnej sieci WiFi,

szybkomatu czynnego 24 godziny na dobę do odbioru produktów zamówionych online za pośrednictwem strony www.leroymerlin.pl lub w sklepie stacjonarnym,

wynajmu samochodu dostawczego Traficar do przewozu zamówień wielkogabarytowych.

Godziny otwarcia Leroy Merlin

Leroy Merlin Warszawa Połczyńska będzie otwarty: