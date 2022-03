Outhorn otworzył salon w bydgoskim CH Focus

Należąca do OTCF (właściciela m.in. 4F) marka Outhorn projektuje odzież i akcesoria dla fanów miejskiego stylu. Firma stawia na jakość, wygodę oraz oryginalność. Obecnie oferta marki obejmuje kolekcje dla kobiet i mężczyzn, uzupełnioną o akcesoria. Designerskie wzory, wygodne kroje, ciepłe kolory, dobra jakość materiału to najważniejsze atuty tej marki. Inspiracje do projektowania firma czerpie z otaczającej przyrody, pór roku, form i wzorów oraz potrzeb niezwykłych ludzi. Outhorn oferuje produkty do wykorzystania w czasie sportowych aktywności i turystycznych eskapad, jak również skierowana jest do fanów codziennego stylu sportowego.