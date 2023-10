Outlet Lublin ma nowego zarządcę

Cushman & Wakefield zarządcą Outlet Lublin

Outlet Lublin jest jedynym takim obiektem na lubelskim rynku handlowym. Jego catchment area wynosi ok. 2 mln osób. Centrum oferuje 8000 mkw. powierzchni najmu oraz bezpłatne parkingi. Wszystkie sklepy zostały zlokalizowane na jednym poziomie, dzięki czemu nie ma tu barier architektonicznych, a komunikacja między poszczególnymi częściami obiektu jest intuicyjna.



Zarządzany przez Cushman & Wakefield outlet jest także jedynym centrum wyprzedażowym w regionie, co przekłada się na duże możliwości w zakresie stworzenia tzw. USP obiektu oraz zbudowania ciekawej, przekładającej się na zwiększanie konwersji strategii marketingowej.

Ze względu na sytuację makroekonomiczną popularność smart shoppingu wśród Polaków ciągle rośnie. To sprzyja centrom wyprzedażowym, o czym świadczy tegoroczny dwucyfrowy wzrost ich obrotów. Rekomercjalizację Outletu Lublin realizujemy więc w kluczowym czasie i w bezprecedensowych okolicznościach. Należy także pamiętać, że na rozwijaniu rynku tego typu obiektów realnie zyskają zarówno sieci handlowe, jak i konsumenci - komentuje Paulina Bauer, Head of Retail Asset Services, Cushman & Wakefield.

Outlet Lublin - nowi najemcy

W ostatnim czasie do grona najemców Outlet Lublin dołączyły trzy marki z grupy VRG – Bytom, Wólczanka i Vistula, które łącznie wynajęły blisko 430 mkw. powierzchni.



Aktywnie pracujemy nad rozwijaniem i dywersyfikowaniem tenant-mix w Outlecie Lublin. W tym dynamicznym czasie posiadanie odpowiedniego portfolio marek to priorytet każdego obiektu handlowego, także dla centrum wyprzedażowego - mówi Michał Masztakowski, Head of Retail Agency Poland, Cushman & Wakefield.