Outlet Lublin powiększa tenant-mix o trzy polskie marki odzieżowe

Sklep Vistuli zajmuje powierzchnię 176 mkw., marki Bytom – 132 mkw., a Wólczanki – 120 mkw. Centrum jest jedynym takim obiektem na lubelskim rynku handlowym z catchment area na poziomie 2 mln ludzi. Obiekt oferuje w pierwszej fazie 8000 mkw. powierzchni najmu oraz bezpłatne parkingi. Centrum zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić klientom komfortowe zakupy - wszystkie sklepy zostały zlokalizowane na jednym poziomie, dzięki czemu nie ma tu barier architektonicznych, a komunikacja między poszczególnymi częściami outletu jest intuicyjna.

- Wszystkie trzy brandy są świetnie rozpoznawalne wśród polskich klientów, którzy cenią je za dobrą jakość i ponadczasowe kolekcje. Dzięki temu Vistula, Bytom i Wólczanka urozmaicają ofertę Outlet Lublin, która stanowi mocny wyróżnik projektu na lubelskim rynku handlowym. Cały czas pracujemy jednak nad dalszą rozbudową tenant-mix, aby centrum jeszcze lepiej odpowiadało na potrzeby mieszkańców regionu. Poszerzanie portfela najemców, również o brandy premium, obserwujemy również w innych tego typu obiektach w Polsce. Dodatkowo, część marek, które zdecydowały się na wejście do outletów, coraz częściej podejmuje decyzję o odświeżeniu, przebudowie lub dobraniu dodatkowej powierzchni dla sklepów. To świadczy o dużej popularności tego formatu handlowego na polskim rynku - mówi Michał Masztakowski, Head of Retail Agency Poland, Cushman & Wakefield.

Michał Masztakowski (fot. mat. pras.)

Jak wynika z danych Cushman & Wakefield, obecnie na rynku działa czternaście centrów outletowych, oferujących łącznie 250 000 mkw. powierzchni do wynajęcia.

- Z naszych obserwacji wynika, że rozwój rynku outletów jest co do zasady ograniczony – można pokusić się o wniosek, że udział tego formatu handlowego nie powinien przekraczać 2-3% całkowitej podaży wszystkich obiektów handlowych obecnych na rynku. To sugeruje, że będziemy raczej obserwować rozbudowę istniejących lokalizacji w miarę zwiększania się liczby marek gotowych na wejście w formułę outletową - podsumowuje Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research at Cushman & Wakefield.

Ewa Derlatka-Chilewicz (fot. mat. pras.)

