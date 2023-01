Outlet marki Mother Earth w Galerii Renova już otwarty (zdjęcia)

Dla Galerii Renova miniony 2022 rok był okresem wypełnionym zmianami. Metamorfozę przeszedł Rossmann, który zmodernizował swój lokal i powiększył ofertę, z kolei Top Secret zmienił lokalizację salonu. Pojawiły się także nowe marki – Hebe, TEDi i NKD.

Mother Earth w portfolio najemców Galerii Renova

Galeria kontynuuje zmiany w 2023 roku - 25 stycznia do grona najemców dołączyła marka Mother Earth, której oferta wzbogaca modowy asortyment dostępny w Galerii. Galeria Renova to jedyne miejsce na mapie Warszawy z outletem tej marki. Hasło przewodnie Mother Earth brzmi: LESS WASTE, a ambasadorką marki jest Natalia Siwiec. Najemca zapewnia, że w ciągu tygodnia w sklepie będzie pojawiać się bardzo zróżnicowany towar, dający szansę na upolowanie prawdziwych modowych okazji.

- Zdecydowaliśmy dołączyć Mother Earth do portfolio naszych najemców, bo wiemy, że to marka, która w Polsce zdecydowanie zyska na popularności, choćby z powodu rosnącego zainteresowania zakupami w nurcie less waste - mówi Krzysztof Elsner, członek zarządu, dyrektor Pionu Inwestycji Komercyjnych Napollo - Galeria Renova jest jedynym obiektem handlowym w stolicy, który w portfolio najemców ma tę markę. Wiemy, że nasi klienci coraz częściej podejmują świadome decyzje zakupowe, dlatego tą decyzją wychodzimy im naprzeciw - dodaje.

- Mother Earth to przede wszystkim ubrania wpisujące się w aktualne trendy, a do tego bardzo dobrej jakości i powstające z poszanowaniem dla środowiska. Cieszę się, że nawiązaliśmy z tą marką współpracę, którą, mam nadzieję, będziemy kontynuować - komentuje Elżbieta Kutrasińska, Leasing Manager w Napollo.

Nowa oferta Galerii Renova czyli outlet Mother Earth

Lokal Mother Earth znajdzie się na parterze galerii, między Coccodrillo, a Esotique. Galeria Renova przy ul. Rembielińskiej 20 to łatwo dostępne, lokalne centrum handlowo-usługowe położone w sercu warszawskiego Targówka. Posiada dwa poziomy handlowe na 13.200 mkw.

Ta część Targówka może się pochwalić nowymi stacjami II linii metra – stacja Bródno i Kondratowicza, skąd dojazd do centrum miasta to jedyne 20 min. W zaledwie 5 min od Galerii znajduje się przystanek Bródno II linii stacji metra. To zachęta dla klientów spoza strefy bezpośredniego oddziaływania Galerii, których mamy nadzieję skusi nowa oferta Galerii Renova czyli outlet Mother Earth.

Dodatkowo Spółka Napollo oddaje w tym roku, w sąsiedztwie Galerii Renova, osiedle mieszkaniowe Tercet (110 mieszkań, przy ulicy Balkonowej 5). To inwestycja będąca kontynuacją rozbudowy potencjału mieszkaniowego tej dzielnicy (wybudowane w latach 2015-2019 przez spółkę trzy inwestycje przy ulicy Rembielińskiej to 186 mieszkań. Na 2023 rok zaplanowano również rozpoczęcie budowy kameralnego budynku mieszkaniowego przy ul. Rembielińskiej.

Napollo to polska firma, która działalność inwestycyjną prowadzi od czternastu lat, zarządzając pełnym procesem inwestycyjnym. Koncentruje się na pozyskaniu nowych gruntów, koordynacji realizacji budów i ich finansowaniu, komercjalizacji projektów handlowych, a także budowie i sprzedaży inwestycji mieszkaniowych oraz profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami.