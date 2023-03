Outlet Park Szczecin rozwija segment marek premium w outletowych cenach

Jak wynika z badań, aż 39% konsumentów aktywnie szuka promocji w sklepach, a co trzeci klient (31%) porównuje ceny i decyduje się na zakupy tam, gdzie są one bardziej okazyjne. Miejscem, w którym znajdą oni duży wybór marek pod jednym dachem, oferujących wysokiej jakości produkty w stale obniżonych cenach są centra wyprzedażowe. Stawiają one na zróżnicowaną ofertę, w której ważnym segmentem są marki premium, czego przykładem jest szczeciński Outlet Park.

– Konsumenci – zgodnie z trendem value for money – wybierają produkty w okazyjnych cenach, nie rezygnując przy tym z jakości. Chcą ubierać się stylowo, jednak bez uszczerbku dla domowego budżetu. Zauważamy rosnące zainteresowanie ofertą odzieżową w Outlet Parku, zarówno w segmencie marek premium, jak i ubrań na co dzień, dlatego chcemy regularnie zaskakiwać odwiedzające nas osoby nowościami – mówi Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP. – Outlet Park Szczecin – jako jedyne centrum wyprzedażowe w regionie – cieszy się zainteresowaniem zarówno ze strony klientów, jak i najemców. Tylko w minionym roku adidas uruchomił tutaj swój flagowy salon, otworzył się sklep Desigual, a 17 lutego do grona najemców dołączył United Colors of Benetton.

Włoska jakość w pełnej gamie kolorów

United Colors of Benetton to znana i lubiana marka odzieżowa, która słynie z rozbudowanej oferty kardiganów i swetrów dostępnych w wielu opcjach kolorystycznych, wykonanych w 100% z włoskiej przędzy. W nowo otwartym sklepie o powierzchni niemal 270 mkw. odwiedzający Outlet Park Szczecin znajdą bogaty wybór odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej oraz akcesoria, które pozwolą dopełnić modne stylizacje.

Styl premium dla każdego

United Colors of Benetton dołączył do marek, które otworzyły swoje sklepy w szczecińskim outlecie w 2022 roku. Do najemców premium dołączył wówczas adidas, sportowa marka oferująca buty, ubrania i akcesoria tworzone przez znanych projektantów z myślą o wymagających użytkownikach. Produkty tej jednej z najbardziej rozpoznawalnych sportowych marek na świecie łączą najnowsze trendy z funkcjonalnością. Z kolei Desigual – hiszpańska firma słynąca z barwnych, oryginalnych kolekcji – to propozycja dla tych, którzy chcą wyrazić siebie poprzez modę. Ubrania, torebki i akcesoria tworzone metodą patchworkową pozwalają na kreowanie indywidualnego stylu, inspirowanego sztuką, naturą czy architekturą. Oferta premium Outlet Parku uwzględnia dodatkowo takie marki jak między innymi Guess, Marc’O’Polo, Calvin Klein, Tommy Hilfiger i Trussardi.

Outlet Park, największe i jedyne centrum wyprzedażowe w regionie zachodniopomorskim, dysponuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni najmu. To unikatowy projekt, który jako pierwszy w Polsce łączy centrum wyprzedażowe z funkcjami typowymi dla regularnego centrum handlowego. Znajduje się tu 115 sklepów oraz punktów usługowych, supermarket Netto, przychodnia Dom Lekarski, klub fitness Calypso oraz 7-salowe kino sieci Helios.

Outlet Park posiada prestiżowy certyfikat w międzynarodowym systemie oceny wpływu budynków na środowisko BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Budynek jest zarządzany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym pozwala na znaczące obniżenie zużycia m.in. energii i wody. Zadbano także o otoczenie obiektu i jego bioróżnorodność, m.in. poprzez montaż budek lęgowych dla ptaków, nasadzenia drzew oraz pozostawienie części obszaru do naturalnego porośnięcia przez roślinność.