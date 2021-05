Pandemia marketom budowlanym niestraszna. Zysk OBI mocno w górę

Markety OBI w Polsce prowadzi spółka Superhobby Market Budowlany, fot. shutterstock

Rok 2020 pomimo okresowych zamknięć gospodarki był łaskawy dla marketów budowlanych. Przykładem jest sieć OBI. Spółka zakończyła 2020 ok zyskiem netto w wysokości 101.651 tys. zł., co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 20.859 tys. zł.

Firma Superhobby Market Budowlany zajmuje się m.in. budową i eksploatacją marketów budowlanych oraz handlem hurtowym i detalicznym materiałami budowlanymi.

59 sklepów OBI

Spółka posiada sieć marketów budowlanych OBI z centrami ogrodniczymi. W roku obrotowym

2020 firma prowadziła działalność w 59 sklepach pod szyldem OBI położonych w następujących miejscowościach:

- 4 sklepy: Kraków, Łódź

- 3 sklepy: Gdańsk, Warszawa

- 2 sklepy: Bytom, Kielce, Lublin, Olsztyn, Radom, Tychy, Wrocław, Zabrze

- 1 sklep: Bydgoszcz, Chojnice, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gdynia, Jabłonna k. Warszawy, Jastrzębie-Zdrój, Gorzów Wlkp., Katowice, Krosno, Leszno, Lubin, Marki, Opole, Ostrołęka, Ostrów Wlkp., Nowy Sącz, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Sochaczew, Suwałki, Toruń, Wałbrzych, Włocławek.

Sklep internetowy

W 2020 roku spółka uruchomiła sklep internetowy www.obi.pl, umożliwiając klientom zakup towarów z dostawą do domu na terenie całego kraju, nie tylko w najbliższym zasięgu marketów. Projekt był związany z uruchomieniem płatności online oraz uruchomieniem dostaw do klienta z pomocą firm kurierskich i ma na celu zwiększenie sprzedaży towarów spółki w kolejnych latach.

Uruchomienie sklepu internetowego wymagało zbudowania w spółce właściwych struktur dla jego obsługi. W planach Spółki jest dalszy rozwój w tym kierunku koncentrujący się na uruchomieniu nowych procesów sprzedażowych (np. Ship to Store).

Wyniki finansowe za 2020 r.

Spółka zakończyła rok zyskiem netto w wysokości 101.651 tys. zł., co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego (+20.859 tys. zł.). Wpływ na taką sytuację miał wyższy wynik ze sprzedaży (+19.379 tys. zł.), pozostałej działalności operacyjnej (+1.339 tys. zł.) i działalności finansowej (+5.469 tys. zł.) pogorszony poprzez wzrost podatku dochodowego bieżącego oraz odroczonego (łącznie -5.329 tys. zł.).

Spółka zrealizowała w 2020 roku większe przychody ze sprzedaży towarów (+275.963 tys. zł.) operując w tych samych lokalizacjach. Pozwoliło to pokryć spodziewany wzrost kosztów operacyjnych (-255.438 tys. zł.) i jednocześnie wypracować wyższy wynik ze sprzedaży (+19.397 tys. zł.). Wśród kosztów operacyjnych wzrosły w szczególności koszty usług obcych (-63.999 tys. zł.) oraz koszty wynagrodzeń (-34.357 tys. zł). Wzrost wynagrodzeń spowodowany był podwyżką płac dla większości pracowników marketów i zwiększonym zatrudnieniem. Wzrost pozostałych kosztów był w dużej mierze związany ze wzrostem kosztów pracy.

- Pomimo chwilowego pogorszenia sytuacji finansowej w związku z pierwszą falą pandemii(COVID-19) w okresie marzec-kwiecień, w późniejszych okresach spółka nadrobiła utracony obrót, co pozwoliło przywrócić sytuację finansową do poziomu sprzed pandemii. Obecna sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra, co uwidocznione jest w saldzie środków posiadanych w ramach grupowego rozwiązania optymalizacji przepływów gotówkowych cash pool. Rok 2020 Spółka zakończyła z saldem środków na poziomie 276.248 tys. zł (31.12.2019 r.: 276.276 tys. zł) - opisuje zarząd.

- Firma zamierza pozostać w czołówce branży marketów budowlanych na polskim rynku. Zamierza również nadal rozwijać sieć placówek handlowych, planowane są otwarcia nowych placówek w następnych latach oraz rozwój sklepu internetowego (e-commerce). W dniu 21.12.2017 r. Spółka podpisała z OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. umowę kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Zakup obejmował operacyjną działalność logistyczną, co pozwoliło na uruchomienie Centrum Dystrybucji na początku 2018 roku. Z tego powodu spółka spodziewa się korzyści w optymalizacji łańcucha dostaw i działalności operacyjnej. Planu spółki obejmują rozwój Centrum Dystrybucyjnego jako bazy dla zwieszenia zakupów importowych oraz obsługi sklepu internetowego (e-commerce), uruchomionego w maju 2020 r. - podsumowuje firma.