Pandemia pomoże Grupie Komputronik wyjść na prostą?

Pomimo wejścia w sanację w marcu br. Grupa Komputronik notuje wzrosty sprzedaży i generuje zysk. Spółka już w 2019 r. rozpoczęła proces optymalizacji, który trwa do dziś. W efekcie wprowadzonych zmian i podjętych działań, pomimo zmniejszenia przychodów w drugim kwartale o około 19 proc. rdr, Grupa prognozuje osiągnięcie analogicznego dochodu ze sprzedaży towarów i usług jak w roku ubiegłym – około 30 mln zł. Zysk w pierwszym kwartale zarząd Spółki szacuje na 4,2 mln zł. Dokładne wyniki za I kwartał bieżącego roku finansowego spółka przedstawi 15 października.

- Postepowanie sanacyjne oraz pandemia COVID-19 wymusiły na nas przyspieszenie działań restrukturyzacyjnych. Dokonaliśmy zmniejszenia liczby sklepów własnych o jednostki mogące, w naszej ocenie, w najbliższej przyszłości utracić rentowność. Przeprowadziliśmy redukcję kosztów wynajmu powierzchni biurowych, podjęliśmy też ważny proces dostosowania wykorzystywanej powierzchni magazynowej do naszych aktualnych potrzeb. Wprowadziliśmy rygorystyczną dyscyplinę kosztową we wszystkich obszarach, nastawioną na maksymalizację efektów z ponoszonych wydatków. Zgodnie z zapowiedziami i przyjętą strategią skoncentrowaliśmy się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu z zainwestowanego w ich utrzymywanie kapitału. Dzięki temu i rosnącemu popytowi na elektronikę wzmacniamy swoją pozycję na rynku -

komentuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Grupy Komputronik.



Po ponownym uruchomieniu sprzedaży w sklepach stacjonarnych Grupa Komputronik, podobnie jak cała branża retail odnotowała spadek liczby klientów. Frekwencja klientów w centrach handlowych mocno odbiegała od tej, jaką notowano w podobnych okresach w ubiegłych latach. Obecnie sytuacja powoli się stabilizuje i pomimo tego, iż ilość klientów nadal jest mniejsza, wśród nich jest znacznie więcej osób, które przychodzą w konkretnym celu i są zmotywowani do realizacji zakupów. Jak wynika z danych spółki przekłada się to na znacznie większą konwersję zakupów.



Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw, które z dnia na dzień musiały przełączyć się na pracę zdalną. Ten proces wymagał wsparcia profesjonalnych integratorów IT, które pomogły wdrożyć odpowiednie rozwiązania i przede wszystkim zabezpieczyć dane firm.

- Dla nas jako integratora IT, który posiada ogromne kompetencje i doświadczenie, ten czas był bardzo intensywny. W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy wiele zapytań i próśb o pomoc we wdrożeniu efektywnych rozwiązań dla biznesu. Dzięki elastyczności oraz dobrym relacjom z producentami i dystrybutorami udało nam się przygotować spersonalizowane oferty pod kątem każdego klienta i je skutecznie wdrożyć - mówi Jarosław Bańkowski, dyrektor sprzedaży Komputronik Biznes.