Pandora najemcą Galerii Młociny

Należąca do EPP i Echo Investment Galeria Młociny pozyskała najemcę z branży jubilerskiej. Sklep Pandora zajął 40 mkw. powierzchni.

Dołącza do innych marek m.in. Apart, Yes, W. Kruk, Tous.

Galeria Młociny to 200 sklepów i blisko 50 restauracji oraz kawiarni.

Inwestorami Galerii Młociny są spółki EPP (70 proc. udziałów) i Echo Investment (30 proc. udziałów). Pierwsza zarządza nowo otwartym kompleksem. Druga odpowiadała za proces deweloperski i najem.