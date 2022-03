Pandora, Victoria's Secret i Adidas zamykają sklepy w Rosji. Tworzą się kolejki

Na zawieszenie operacji w Rosji zdecydował się też koncern Brown-Forman, właściciel marek Jack Daniels i Finlandia a także szwajcarski koncern czekoladowy Lindt, który przestaje dostarczać do Rosji swoje produkty.

Victoria's Secret została założona w San Francisco w 1977 roku przez Roya Raymonda. Nazwa marki pochodzi od Królowej Victorii, która znana była z zamiłowania do gorsetów i bielizny. Firma ma swoje sklepy w Polsce od 2012 roku.

Adidas zamknął swoje salony w Rosji i nie dostarcza towaru do sklepów franczyzowych. Sprzedaż w Rosji, w Ukrainie oraz w krajach tak zwanej Wspólnoty Niepodległych Państw stanowią zaledwie 1 procent przychodów spółki ogółem. Dlatego też zarząd Adidasa z pewnym optymizmem ocenia sytuację rynkową w 2022 roku. Kluczowym wydarzeniem dla branży odzieży i sprzętu sportowego będą Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze.

W komunikacie podano, że podpisano porozumienie z włoską federacją piłkarską i od 2023 reprezentacja narodowa będzie występować w strojach z logo Adidasa. Powinno to się przełożyć na zwiększenie sprzedaży firmowych koszulek na Półwyspie Apenińskim.

Adidas w 2021 roku miał 2,1 miliarda zysku netto wobec 1,49 miliarda euro rok wcześniej. Marża brutto zwiększyła się o 0,7 procent do 50,7 procenta. Po ogłoszeniu wyników akcje spółki zanotowały spektakularny wzrost o 13 procent na Giełdzie we Frankfurcie nad Menem do 203 euro za jedną akcję.