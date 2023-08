Papiernik by Empik w Galerii Zaspa (zdjęcia)

Papiernik by Empik to polska marka salonów papierniczych stworzona dla kreatywnych twórców w każdym wieku. W 10 miastach w Polsce znajduje się w sumie 27 sklepów. Papiernik by Empik w gdańskiej Galerii Zaspa jest już trzecią lokalizacją w tym mieście.

W salonie Papiernik by Empik klienci mają do dyspozycji szeroki wybór wysokiej jakości artykułów papierniczych, szkolnych i biurowych, takich jak zeszyty, piórniki, długopisy czy plecaki. Znajduje się tu także bogaty asortyment produktów potrzebnych do malowania i tworzenia, m.in. farby, pędzle, kredki, pastele, masy plastyczne, a nawet slime. W sklepie nie brakuje także wszelkiego rodzaju zabawek – od pluszaków i przytulanek po gry planszowe i łamigłówki oraz książek, dlatego znajdziemy tu zarówno bestsellery sprzed lat, jak i najświeższe książkowe premiery.

Dodatkowo, klienci salonu mają możliwość odbioru paczek z Empik.com i Empik foto. Sklep można także odwiedzać z czworonożnym przyjacielem. Wszystkie salony Papiernik by Empik są przyjazne dla zwierząt.

Galeria Zaspa po modernizacji

Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) to najstarsze centrum handlowe w Trójmieście znajdujące się na terenie dawnego lotniska we Wrzeszczu, którego początki sięgają lat 20-tych XIX w. Przeszło gruntowną modernizację przeprowadzoną przez Grupę Capital Park. Na dwóch piętrach centrum o powierzchni blisko 8.700 mkw. znajduje się 30 lokali handlowo-usługowych m.in. supermarket Intermarche, drogeria Rossmann, sklep Euro RTV AGD, Pepco oraz siłownia Calypso. Ofertę galerii uzupełniają Cukiernia Sowa, Piekarnia Szydłowski i Dominos Pizza oraz liczne punkty usługowe tj. kantor, kwiaciarnia, salon fotograficzny, apteka oraz pralnia. Do dyspozycji Klientów jest 185 naziemnych miejsc parkingowych oraz stojaki rowerowe.

Grupa Capital Park jest firmą deweloperską i inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa stworzyła portfel nieruchomości składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowej oraz wielofunkcyjnej, obejmujący takie aktywa jak Royal Wilanów oraz zrewitalizowana Fabryka Norblina. Grupa zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 172 tys. mkw. i wartości rynkowej 2,8 mld zł, z czego 91% stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie - najbardziej perspektywicznym rynku w Europie Środkowo-Wschodniej.