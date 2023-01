Parki handlowe mają 70-proc. udział w nowej podaży obiektów

2022 rok był czasem wielu konsumenckich wyzwań. Mimo że ogółem sprzedaż detaliczna wzrosła o 5% r/r, to jednak druga połowa roku stanęła pod znakiem wyraźnego hamowania wydatków. Niestety rok 2023 prawdopodobnie przyniesie kontynuację tego trendu, a co za tym idzie - raczej ujemną dynamikę sprzedaży detalicznej, która może wynieść ok. -5% – tłumaczy Katarzyna Lipka, dyrektorka Zespołu Doradztwa i Analiz Rynkowych w Cushman & Wakefield.