Patagonia będzie wynajmować ubrania oraz odkupywać używane od klientów

Marka outdoorowa Patagonia nie chce już rosnąć. Ryan Gellert, jej nowy szef, w wywiadzie dla NZZ Neue Zürcher Zeitung mówi: „Klienci powinni nam odsprzedawać nasze produkty”. Tłumaczy też, jak zamierza wyhamować rozwój firmy.

Patagonia, jeden z czołowych producentów odzieży outdoorowej, zarabia około miliarda dolarów każdego roku na sprzedaży. Firma planuje zmniejszyć produkcję nowych rzeczy. W zamian planuje na dużą skalę sprzedaż produktów z drugiej ręki i wynajem odzieży.

Nowy prezes firmy mówi: "Pragniemy stworzyć nową definicję sukcesu. Na przykład chcemy z niej wyeliminować wszelkie odniesienia do wzrostów w naszych wynikach sprzedaży. W tym celu musimy brać pod uwagę nowe czynniki, takie jak kompatybilność ze środowiskiem naturalnym."

Ryan Gellert, który od września 2020 roku kieruje firmą w wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika NZZ Neue Zürcher Zeitung mówi:

Przeczytaj także: Monnari Trade odstępuje od 24 umów najmu w centrach handlowych

"Zawsze mieliśmy problem ze wzrostem firmy Patagonia. Gdy moja poprzednika - Rose Marcario - przybyła do firmy, wniosła nową strategię. Odniosła sukces, bo pod jej zarządem Patagonia potroiła sprzedaż. Kiedy patrzę wstecz, uważam, że to było bardzo mądre. Ale kiedy patrzę w przyszłość, nie uważam, że to wciąż jest nasza droga do rozwoju. Jesteśmy teraz w punkcie, gdzie jesteśmy znani. Stawanie się większym i większym niekoniecznie oznacza stawania się bardziej wydajnym. Obecnie chcemy oddzielić nasze ambicje od konieczności wzrostu. Nie mówię przez to, że już wcale nie będziemy rosnąć. Jednak w tym momencie wzrost przestaje być naszym celem."



Gellert podkreśla, że 2020 rok firma potraktowała jako przerwę, dzięki czemu zainicjowany został proces wymyślania się na nowo: "Opracowaliśmy pomysły dotyczące tego, dokąd chcemy zmierzać w przyszłości. Ponieważ chcemy, aby nasza firma dalej istniała za jakieś sto lat – to jest nasz horyzont czasowy. Na przykład chcemy zacząć produkować mniej nowych produktów, a zamiast tego skoncentrować się na odsprzedaży produktów z drugiej ręki.

Chcemy, by klienci sprzedawali nam z powrotem nasze produkty. Czyścimy i naprawiamy te produkty, przy użyciu najnowszych technologii, a potem odsprzedajemy je ponownie po o wiele niższej cenie. W przyszłości również chcemy zacząć wynajmować odzież. Te programy są tak zaprojektowane, że będzie je można łatwo skalować na cały świat i wkrótce staną się istotną częścią naszego biznesu." mówi prezes Patagonii i dodaje: