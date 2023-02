Pepco chce mieć więcej produktów na półkach

Zmiany obejmują nowy branding, nawigację i komunikację, która pomoże w jeszcze bardziej intuicyjnych zakupach. Zmiany w Pepco są realizacją obecnego hasła marki: "Poczuj jakość, pokochaj cenę". To projekt poprzedzony szczegółowymi analizami potrzeb klientów.

Nowe Pepco: Większe sklepy, mniejsze magazyny

W zmodernizowanym sklepie powierzchnia sprzedażowa zwiększy się do 553 metrów kwadratowych, dodatkowo zostanie zmniejszona powierzchnia magazynowa, co przełoży się na zwiększenie liczby produktów.

Zmienione zostanie również logo marki, które będzie bardziej nowoczesne i będzie kojarzyło się z marką rodzinną, troskliwą, podążającą za najnowszymi trendami.

Energooszczędne oświetlenie w Pepco

Dbałość o środowisko – to kolejny element zmian. Sklep zostanie wyposażony w energooszczędne oświetlenie ledowe. Zostanie wprowadzona nowa linia akcesoriów domowych Pepco in Green, która spełni co najmniej jedno z następujących kryteriów: będzie biodegradowalna, będzie miała w składzie materiały pochodzące z recyklingu lub są wykonane z materiałów naturalnych, pozyskiwanych z poszanowaniem dla środowiska. W Pepco nie zabraknie również innych produktów oznaczonych międzynarodowymi certyfikatami, jak FSC®, GOTS, OEKO_TEX czy GRS, potwierdzającymi, że artykuły te zostały wyprodukowane z poszanowaniem dla środowiska.

Otwarcie Pepco w Galerii Rumia w nowym koncepcie planowane jest na 28 marca 2023 r.

Galeria Rumia to obiekt w samym sercu miasta. Powierzchnia najmu to ponad 16 800 mkw. Do dyspozycji klientów jest parking, który pomieści 460 samochodów. Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, przeznaczonych na sklepy oraz punkty usługowe. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Sinasay, Action, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, Empik, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.