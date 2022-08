Pepco, Dealz, TEDi, Big Star, 4F ruszą w październiku w Centrum Maxim

W największym nowoczesnym centrum handlowym w podwarszawskim Legionowie po rozbudowie na powierzchni najmu ponad 10 tys. mkw. znajdzie się ok. 35 sklepów znanych marek sieciowych i lokalnych, urozmaicona oferta modowa, gastronomiczna oraz punkty usługowe. Oprócz marek wymienionych powyżej pośród głównych najemców są m.in. następujące sklepy: Biedronka, RTV euro AGD, trzy marki polskiego lidera odzieżowego firmy LPP – Sinsay, Cropp, House, salon obuwniczy CCC, drogeria Rossmann oraz klub fitness Zdrofit. Do dyspozycji klientów dostępne będzie ok. 250 miejsc parkingowych.

Wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta, przy największym targowisku miejskim i w otoczeniu osiedli mieszkaniowych oraz odpowiednio dobrane znane i popularne marki zapewnią wysoką odwiedzalność obiektu przez mieszkańców miasta i całego powiatu.

Za koncepcję komercyjną i wynajem projektu odpowiada firma Mallson Polska. Inwestorem obiektu jest spółka PIR sp. z o.o.