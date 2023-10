Pepco Group otworzy około 400 sklepów w nadchodzącym roku obrotowym

Pepco Group, szybko rozwijający się dyskontowy sprzedawca detaliczny, będący właścicielem marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, jest dziś gospodarzem prezentacji dla inwestorów z okazji Dnia Rynków Kapitałowych. Na wydarzeniu przewodniczący wykonawczy Grupy, Andy Bond, poinformuje o strategii Grupy oraz kluczowych obszarach zainteresowania w najbliższej perspektywie.

Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla Pepco

Spółka zasygnalizowała już główne założenia tej strategii. To m.in. odbudowa rentowności podstawowej działalności Pepco w Europie Środkowo-Wschodniej i bardziej zdyscyplinowane podejście do wzrostu i nakładów inwestycyjnych w ramach całej Grupy. Pepco Group poinformowała wstępnie o planach otwarcia co najmniej 400 nowych sklepów netto w roku obrotowym 2024 (wobec 668 w roku obrotowym 2023). Grupa przyjrzy się także programowi odnowy sklepów w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zapowiada poprawę w zakresie generowania gotówki oraz przegląd alokacji kapitału. Pepco chce wzmocnić swoja pozycję na kluczowych rynkach (Wielka Brytania, Polska), a także zwiększyć skalę działalności we Włoszech i Hiszpanii.