Pepco i KappAhl najemcami Atrium Molo

Od 9 lutego Atrium Molo w Szczecinie ma nowego najemcę - sklep Pepco. W najbliższym czasie do grona najemców dołączy także znana marka odzieżowa.

Nowo otwarty sklep w szczecińskim centrum zajmuje powierzchnię 663 m kw. i oferuje klientom szeroki asortyment produktów – od odzieży dla dzieci i dorosłych oraz dodatki, po akcesoria do domu i artykuły dekoracyjne do wyposażenia wnętrz, a także upominki i zabawki. Sklep znajduje się na parterze galerii, obok hipermarketu Carrefour i sklepu New Yorker.

To nie jedyny nowy najemca w murach centrum handlowego. W styczniu br. umowę na wynajem lokalu w galerii podpisała firma odzieżowa KappAhl. Sklep zajmie powierzchnię 665 m kw. i będzie ulokowany na parterze Atrium Molo.