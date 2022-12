Pepco ma 3000 sklepów. Polska kluczowym rynkiem

Jubileuszowy 3-tysięczny sklep sieci został otwarty dla klientów 1 grudnia br., w Berlinie.

Pierwsze sklepy Pepco powstały w Polsce w 2004 roku, a główna siedziba firmy od początku jej istnienia mieści się w Poznaniu.

Obecnie w Polsce działa blisko 1200 sklepów Pepco.

Pepco, z główną siedzibą w Poznaniu, to firma, która obecnie posiada sklepy rozsiane po całej Europie – od Estonii na północy, po Włochy na południu i od Hiszpani na zachodzie, po Bułgarię na wschodzie. Sieć otworzyła swoje pierwsze sklepy w Polsce w 2004 roku, zaczynając od 14 placówek, zlokalizowanych w takich miastach jak Poznań, Gdańsk i Bydgoszcz.

Wykorzystując doświadczenia zdobyte na polskim rynku od 2013 roku Pepco zaczęło rozszerzać swoją działalność na Centralną i Wschodnią Europę, włączając w to m.in. Słowację, Czechy, Rumunię, Bułgarię, czy Litwę, a w ostatnich latach weszło także na takie zachodnie rynki jak Hiszpania, Włochy, Austria czy Niemcy.

Pepco wchodzi na kolejne rynki

Obecnie Pepco ma cztery sklepy w Niemczech i planowane są kolejne otwarcia. Po wejściu do Grecji w październiku, marka jest obecna już w 17 krajach. Jej dwutysięczny sklep został otwarty zaledwie w czerwcu 2020 roku, w mieście Makarska w Chorwacji, co pokazuje jak szybkie jest tempo tej starannie zaplanowanej ekspansji. Marka pragnie kontynuować swój rozwój, planując wejście do Portugalii wiosną 2023 roku.

Otwarcie 3-tysięcznego sklepu to ważny kamień milowy w naszym rozwoju. Dzięki efektowi skali weszliśmy na poziom niezwykle dynamicznego wzrostu i średnio każdego dnia, gdzieś w Europie otwieramy co najmniej jeden sklep Pepco, a każdego roku wchodzimy na dwa nowe europejskiej rynki. Tylko w ubiegłym roku finansowym otworzyliśmy 446 nowych placówek, a zamierzamy rozwijać się jeszcze szybciej. Jako Grupa Pepco, będąca także właścicielem marek Poundland i Dealz, chcemy otworzyć 20 000 sklepów w całej Europie – powiedział Anand Patel, Managing Director, Pepco.

W Polsce wciąż potencjał do rozwoju

W obecnym otoczeniu inflacyjnym, nasze podejście do sprzedaży detalicznej i oferta produktów wysokiej jakości w dobrych cenach stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Potwierdziliśmy silną pozycję na zachodnioeuropejskich rynkach, z powodzeniem wchodząc na pięć z nich, a czego uwieńczeniem jest otwarcie trzytysięcznego sklepu. Wierzymy zatem, że możemy jeszcze bardziej przyspieszyć tempo wzrostu zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Na polskim rynku, który jest obecnie dla nas największy, nadal widzimy potencjał do rozwoju – powiedział Aleksandr Cikaidze, Retail Director w Pepco.

Obecnie Pepco zatrudnia 25 000 osób w 17 europejskich krajach, włączając w to ponad 10 000 pracowników w Polsce i ponad 900 w poznańskiej centrali.