Pepco ma plan na rozwój dwóch niezależnych sieci sprzedaży detalicznej

Przychody Grupy za I półrocze wyniosły 2 839 mln euro, co stanowi 22,8% wzrostu rok do roku, dzięki silnemu wzrostowi segmentu Pepco o 36,9%.

Kontynuowano otwarcia nowych sklepów wszystkich marek Grupy. W pierwszych sześciu miesiącach roku obrotowego otwarto netto 166 nowych sklepów.

Prognozy co do zysków są pozytywne - wykonanie celu całorocznego wzrostu EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem, podatków, odsetek i amortyzacji) przebiega zgodnie z wytycznymi.

Pepco zamienia Europę Środkową na Zachodnią

Przychody Grupy Pepco za I półrocze wyniosły 2 839 mln euro, co stanowi wzrost o 22,8% rok do roku, dzięki silnemu wzrostowi segmentu Pepco o 36,9%. Wzrost w I półroczu według porównywalnej bazy „like-for-like”

(LFL) wyniósł 11,1% rok do roku, a w II kwartale - 8,5%,, w tym Pepco - 15,8% w I półroczu i 10,7% II kwartale, a Grupa Poundland - 4,9% w I półroczu i 5,7% w II kwartale.

- Pepco zanotowało zachęcający wynik w II kwartale mimo wciąż trwającej wysokiej inflacji odczuwanej zarówno przez klientów, jak i samą firmę. Popyt na nasze towary pozostaje wysoki, a dwucyfrowy wzrost przychodów według danych porównywalnych pokazuje, jak solidnych postępów dokonała Grupa. Wciąż realizujemy nasze cele strategiczne, w tym udaną strategię przeobrażenia sklepów oraz ich ekspansji – co pozostaje najważniejszym źródłem budowania wartości firmy. Po raz pierwszy w historii firmy liczba nowych sklepów uruchomionych w tym kwartale w Europie Zachodniej, wliczając nasz setny sklep we Włoszech, przewyższyła liczbę nowych placówek w Europie Środkowej. To strategiczne osiągnięcie dla Grupy, a pozytywne reakcje klientów na naszą ofertę pokazują, że rynkiem docelowym jest dla nas cała Europa. Będziemy szukali możliwości do skorzystania z okazji do dalszego wzrostu w drugiej części roku, a nasze plany uruchomienia działalności w Portugalii oraz Bośni i Hercegowinie w drugiej połowie 2023 r. są realizowane zgodnie z harmonogramem – mówi komentuje Trevor Masters, prezes Pepco Group.

Jak dodaje, mimo że sytuacja konsumentów pozostaje trudna z uwagi na kwestie inflacyjne, perspektywy dotyczące zdobywania klientów i powiększania udziału w rynku są pozytywne. W trakcie ostatniego kwartału grupa poprawiła oba te wskaźniki i zakłada osiągnięcie założonego całorocznego celu odnośnie wyniku EBITDA, a także co do zakładanej liczby otwarć nowych sklepów.

Grupa ma plan zwiększenia liczby otwarć

W pierwszym półroczu Grupa otworzyła netto 166 nowych sklepów. Liczba ta jest niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (235 nowych sklepów netto) z uwagi na inną dynamikę tego procesu niż rok wcześniej. Spodziewane jest zwiększenie liczby otwarć w drugim półroczu 2023 r. Grupa pozostaje przekonana co do wypełnienia celu uruchomienia 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym. Założenia są następujące:

Pepco: 134 nowych sklepów netto w pierwszym półroczu, w tym wejście na rynek grecki. Wyniki placówek pozostają dobre, zwłaszcza w naszych większych sklepach w Hiszpanii, które oferują towary z segmentu FMCG.

Grupa Poundland: 32 nowych sklepów netto w pierwszym półroczu, w dużej mierzy dzięki rozwojowi Dealz Poland, które otworzyło 36 nowych sklepów netto w tym okresie. Marka Dealz przekroczyła łączną liczbę 200 sklepów w Polsce.

Pewne perspektywy na cały rok obrotowy

Grupa usatysfakcjonowana jest ekspansją w Europie Zachodniej - najszybciej rosnącymi rynkami są Włochy i Hiszpania, z dobrymi wynikami w ostatnich trzech latach. We Włoszech niedawno powstał setny sklep, w tym miesiącu Pepco uruchomiło również swój setny sklep w Serbii. Plany Pepco zakładają tworzenie nowych sklepów w Portugalii oraz Bośni i Hercegowinie.

- Wyniki handlowe Grupy w I półroczu pozostają pozytywne, osiągając dwucyfrowy wzrost przychodów według danych porównywalnych. Ten wyniki został osiągnięty mimo trudnych warunków wpływających na zmiany w zachowaniu konsumentów, szczególnie w odpowiedzi na wysoką inflację w Europie Środkowej. Otoczenie makroekonomiczne, w którym działa Grupa, jest obecnie bardziej zrównoważone niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy, ze spadającymi wydatkami na towary, lecz z wciąż istotnymi obciążeniami w zakresie innych kosztów, w tym energii. Grupa trzyma się założonego harmonogramu nowych otwarć sklepów, napędzając przychody dzięki programowi przeobrażania sklepów i utrzymywaniu dyscypliny kosztowej, z poprawą perspektyw marż w drugim półroczu - komentuje Trevor Masters. - Podsumowując, Grupa jest pewna perspektyw na cały rok obrotowy i nie przewiduje zmian co do poprzednich założeń, przedstawionych przy okazji publikacji wybranych wyników za I kwartał w styczniu 2023 r. - dodaje.

Dwie niezależne sieci sprzedaży detalicznej

Grupa Pepco została założona w 2015 r. i składa się z dwóch niezależnych sieci sprzedaży detalicznej: PEPCO i Poundland (ta druga sieć poza Wielką Brytanią działa pod marką Dealz) oraz z globalnym działem zakupowym PGS, blisko współpracującym z oboma sieciami. Razem PEPCO i Poundland działają w najzamożniejszych krajach Europy. Grupa ma obecnie ponad 4 000 sklepów w 19 krajach i terytoriach, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii oraz Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniając ok. 43 000 osób.

Pepco obsługuje obecnie ponad 28 mln klientów miesięcznie, oferując odzież dla całej rodziny, artykuły dla domu oraz zabawki w niskich cenach. Siedziba główna znajduje się w Poznaniu, firma ma ponad 26 000 pracowników w 17 europejskich krajach, z czego najwięcej w Polsce, Rumunii oraz na Węgrzech. Pierwszych 14 sklepów PEPCO zostało otwartych w Polsce w 2004 r. stamtąd firma dokonała ekspansji do Czech i na Słowację w 2013 r., a w latach 2015-2017 – do Chorwacji, na Węgry, Litwę, do Rumunii i Słowenii. Od 2018 r. sklepy są otwierane na Łotwie, w Estonii, Bułgarii, Włoszech, Serbii, Austrii oraz Niemczech.