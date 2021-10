Pepco notuje spory wzrost sprzedaży mimo problemów w dostawach

Sklepy pod marką Pepco ciągną w górę wyniki całej grupy, do której należą także: Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii.

Wzrost LFL sieci sklepów Pepco za cały rok wyniósł +9,8%, z uwzględnieniem wpływu zamknięć sklepów w związku z pandemią COVID.

Przychody całej Grupy Pepco za cały rok wyniosły 4 122 mln EUR, +19,4% rok do roku.

Grupa Pepco zwiększa sprzedaż

Jak podaje Pepco w komunikacie, przychody całej Grupy za cały rok wyniosły 4 122 mln EUR, +19,4% rok do roku i najmocniej wsparte były przez szyld Pepco, które odnotowało wzrost o 29,2%.

Sieć Pepco zanotowała wzrost sprzedaży LfLo 10,2% w IV kwartale i o 9,8% LFL w całym roku. Natomiast sieci Poundland i Dealz wzrost o 1,0% LFL w IV kwartale i +3,1% LFL w całym roku.

Spółka przyznała, że pojawiły się problemy w łańcuchu dostaw.

- W miarę odbudowywania się popytu konsumentów i aktywności gospodarczej po spadku spowodowanym pandemią COVID, rosła presja na globalne łańcuchy dostaw, a ograniczona dostępność surowców powodowała inflację, potęgowaną dodatkowo przez ograniczoną dostępność kontenerów, co znacznie zwiększyło koszty transportu. Dzięki połączeniu działań podejmowanych w ramach naszego modelu operacyjnego i bezpośredniego zaopatrzenia na Dalekim Wschodzie, poprzez PGS, która ma świetne relacje bezpośrednie z dostawcami i fabrykami, szybko podjęliśmy działania w celu złagodzenia tych skutków – mówi Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

- Aby dalej realizować nasze plany rozwoju, biorąc pod uwagę siłę finansową Grupy oraz wrażliwość cenową naszych klientów, zamierzamy tak kształtować naszą ofertę by utrzymać naszą przewagę cenową. Opracowaliśmy plany redukcji kosztów operacyjnych poprzez wykorzystanie zwiększonej skali naszej działalności, aby nadal utrzymywać wzrost zyskowności – dodaje.

Grupa Pepco przewiduje, że EBITDA6 za cały rok będzie kształtować się w przedziale od 640 mln EUR do 655 mln EUR. Przedział ten znajduje się w górnym zakresie oczekiwań analityków i oznacza wzrost o ok. 45% (licząc środek przedziału) wobec ubiegłego roku do dotkniętego przez pandemię COVID.

Nowe sklepy