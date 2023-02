Pepco pierwszą polską firmą w Better Cotton

Better Cotton (BC) to jedna z największych na świecie organizacji non-profit zajmujących się edukowaniem i wspieraniem rolników w zrównoważonej produkcji bawełny. Tylko w latach 2019-2020 na całym świecie przeszkoliła 2,4 miliona rolników w ramach bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych w zakresie mniejszego zużycia wody, dbania o stan gleby i siedlisk przyrodniczych, ograniczania pestycydów oraz troski o dobro i prawa pracowników.

Produkty z logo BC już wkrótce dostępne w Pepco

Niedługo na półkach Pepco będzie można znaleźć produkty oznaczone logo Better Cotton. Logotyp nie oznacza przy tym, że produkt jest wykonany w całości z bawełny BC. Dzieje się tak, ponieważ bawełna pozyskiwana za pośrednictwem BC jest mieszana z inną bawełną w drodze od pola do produktu końcowego. BC nazywa to „mass balance system”. Podobnie jest przy zakupie energii odnawialnej: kupując zieloną energię, przyczyniamy się do rozwoju czystszej produkcji, ale nie zapewniamy za każdym razem, że w gniazdku będzie płynęła tylko taka energia.

Pozyskując bawełnę za pośrednictwem Better Cotton, firma przyczynia się do podnoszenia standardów produkcji bawełny, co przekłada się na dobrostan rolników i lokalnego środowiska (więcej informacji na: bettercotton.org).

– Tekstylia stanowią znaczącą część naszego asortymentu, dlatego przywiązujemy dużą wagę do odpowiedzialnego pozyskiwania surowców wchodzących w ich skład. Do tej pory nasi klienci mogli znaleźć w sklepach Pepco produkty z międzynarodowymi certyfikatami GOTS czy OEKO-TEX, a także kolekcje ubrań z bawełny organicznej. Już wkrótce w ofercie pojawią się artykuły oznaczone logo BC. Dołączając do Better Cotton, przyczyniamy się do poprawy warunków życia rolników na całym świecie i rozwoju edukacji w zakresie odpowiedzialnych metod uprawy oraz przetwarzania bawełny. Co więcej, dzięki atrakcyjnym cenom, zapewniamy konsumentom łatwiejszy dostęp do zrównoważonych produktów. W konsekwencji, wspólnie tworzymy bardziej przyjazny dla środowiska łańcuch dostaw – mówi Katarzyna Wilczewska, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Pepco.

Zrównoważone produkty dostępne dla każdego

Partnerstwo z Better Cotton to kolejny kamień milowy na drodze realizacji celów określonych w strategii ESG Pepco, zakładającej m. in. konsekwentne rozszerzanie asortymentu zrównoważonych produktów. W ubiegłym roku spółka Pepco Poland, również jako pierwsza w Polsce, podpisała międzynarodową umowę licencyjną z Forest Stewardship Council®. Certyfikat FSC ma już ponad 130 produktów z oferty Pepco, w tym drewniane zabawki, artykuły papiernicze, torby prezentowe czy akcesoria z kategorii „party” oraz „dom”. W asortymencie marki nie brakuje także produktów z innymi międzynarodowymi certyfikatami, takimi jak Organic Content Standard, Global Recycled Standard czy Recycled Claim Standard, a także wspomnianymi już GOTS i OEKO-TEX. W ofercie dostępne są także produkty biodegradowalne oraz wytworzone z materiałów naturalnych.

W ciągu najbliższych kilku lat Pepco zamierza dwukrotnie zwiększyć liczbę bardziej zrównoważonych produktów w swoim asortymencie. W ten sposób marka chce budować przyjazny dla środowiska łańcuch dostaw oraz ułatwiać klientom podejmowanie bardziej odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Wszystko to dzięki dużej dostępności certyfikowanych produktów w przystępnych cenach.