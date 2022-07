Pepco pierwszą polską firmą z licencją promocyjną FSC

Obecnie certyfikat FSC posiada ponad 130 produktów Pepco – są to przede wszystkim drewniane zabawki dla dzieci, artykuły papiernicze i piśmiennicze, torby prezentowe, serwetki, akcesoria z kategorii party (czapeczki, kubki, talerzyki, słomki), drewniane sztućce czy pudła kartonowe z kategorii „dom”. Dodatkowo ponad 300 ma certyfikowane opakowania.

Polityka opakowaniowa Pepco zakłada konsekwentne zwiększanie liczby takich opakowań – dotyczy to zarówno kartonów zbiorczych, jak i pudełek, które klient zabiera do domu. Firma dąży przy tym do zmniejszenia ilości tektury wykorzystywanej w kartonach transportowych oraz ich wielkości. Pzywieszki do produktów, głównie w kategoriach: artykuły dla niemowląt, akcesoria do włosów, opakowania żarówek, artykuły piśmiennicze oraz odzież, a także karty czołowe, wykorzystywane przez pracowników, są wykonane w 100% z tektury z certyfikatem FSC.