Pepco: Po lockdownie sprzedaż wzrosła

Pepco spodziewa się, że klienci docenią sieć w czasach niepewności gospodarczej, fot. mat. pras.

- Po otwarciu naszych sklepów klienci bardzo szybko do nich wrócili. Można nawet powiedzieć, że zaskoczył nas ich entuzjazm, który przełożył się na większy niż oczekiwaliśmy ruch, a co za tym idzie wzrost sprzedaży. Specyfika naszej sieci i jej dyskontowa, szeroka oferta, odpowiadają na potrzeby konsumentów w czasie niepewności gospodarczej. Dlatego spodziewamy się, że klient nadal będzie nas odwiedzał kilka razy w miesiącu, szukając najlepszych okazji do zakupu odzieży czy produktów dla domu - mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Marcin Stańko dyrektor ds. operacji CEE Pepco.

- Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkała się nasza promocja 30-proc. obniżki na cały asortyment z naszej oferty, którą wprowadziliśmy w maju. Dużym zainteresowaniem cieszą się regularne promocje na produkty sezonowe. Z powodu pandemii i czasowego zamknięcia sklepów - co zakłóciło łańcuch dostaw i cykl sezonowości - byliśmy zmuszeni także do zrewidowania naszej polityki promocyjnej. Dlatego też w ostatnich tygodniach jeszcze intensywniej, przez akcje promocyjne zachęcamy klientów do zakupów, aby produkty rotowały szybciej, robiąc miejsce na półkach dla nowych kolekcji. Skupiamy się na rozwoju naszych sklepów stacjonarnych – w tym miesiącu otworzymy w Polsce 1000 sklep potwierdzając pozycje lidera w naszym segmencie rynku. Pracujemy też nad innymi rozwiązaniami, których celem ma być ułatwienie w przyszłości jeszcze większego dostępu, jeszcze większej liczbie klientów - dodaje Marcin Stańko.