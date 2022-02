Pepco rusza z nowym formatem sklepów. Czym zaskoczy klientów?

Pod koniec ubiegłego roku sieć zaskoczyła klientów oferując swoje produkty w internecie. W listopadzie marka pojawiła się na Allegro. Do wyboru jest 2 tys. produktów - od odzieży i obuwia, przez kategorię dom i ogród, aż po zabawki i artykuły na specjalne okazje.

Czym tym razem sieć zaskoczy konsumentów?

Pepco z ofertą kierowaną do mum on a budget

PEPCO obsługuje obecnie ponad 21 milionów klientów miesięcznie. Centrala marki znajduje się w Poznaniu. Firma zatrudnia około 22 000 pracowników w 15 krajach Europy, a najsilniej obecna jest w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i w Czechach.

Pierwszych 14 sklepów PEPCO otwarto w Polsce w 2004 roku. W 2013 roku PEPCO rozszerzyło swoją działalność na Czechy i Słowację, a w latach 2015-2017 otworzyło sklepy w Chorwacji, na Węgrzech, Litwie, w Rumunii i Słowenii. Od 2018 roku spółka posiada sklepy na Łotwie, w Estonii, Bułgarii, Włoszech, Serbii i Hiszpanii oraz Austrii.

Pod koniec maja 2021 r. Grupa Pepco zadebiutuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Sieć przez kilka ostatnich lat rozwijała się w naszym kraju w imponującym tempie. Co stanowi o jej sukcesie? Możliwe, że po prostu wie, kim jest jej odbiorca. Sieć ma bardzo sprecyzowanego odbiorcę - określa go mianem "mum on a budget".