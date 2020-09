Pepco usprawnia procesy IT

PEPCO wybrało rozwiązania ServiceNow. To dostępna w chmurze kompleksowa platforma do zarządzania usługami i digitalizacji procesów. Dostarcza także narzędzia do zarządzania operacjami IT (ITOM) oraz zarządzania biznesem IT (ITBM), które poprawiają produktywność obszarze finansów, kadr oraz realizacji projektów.

Platforma zapewnia też środowisko do tworzenia dedykowanych aplikacji, odpowiadających na indywidualne potrzeby organizacji, a integrując się z większością powszechnie wykorzystywanych systemów, działa jako ich „łącznik”.

PEPCO liczy blisko 2000 sklepów w 11 krajach, a z końcem 2020 wkroczy na kolejne 2 rynki. Każdego dnia sklepy PEPCO odwiedza ponad 19 milionów klientów.

– Dynamiczny rozwój jest wyzwaniem dla całej organizacji, procesów, infrastruktury. Z małego zespołu IT staliśmy się krytycznym punktem dla niezakłóconego funkcjonowania całej organizacji – centrali, centrów, a przede wszystkim, sklepów. Naszym celem strategicznym jest zbudowanie zespołu ekspertów i zapewnienie im światowej klasy rozwiązań technologicznych, takich jak scentralizowana platforma do zarządzania usługami IT. Pozwoli nam ona zapewnić najwyższy poziom jakości obsługi dla prawie 20 tysięcy naszych pracowników – mówi Richard Russell, CIO w PEPCO.

Implementację rozwiązania ServiceNow PEPCO powierzyło firmie SPOC S.A. W pierwszym etapie projektu dostawca skoncentruje się na udostępnieniu pracownikom PEPCO intuicyjnego portalu (także w wersji mobilnej), który będzie służył do zgłaszania potrzeb i problemów z zakresu IT, a dla zespołu IT będzie efektywnym narzędziem do ich płynnej obsługi. Start produkcyjny planowany jest na październik 2020 roku.