Pepco vs. Sinsay. Kto ma lepszą ofertę?

Analitycy Trigon DM w raporcie z 17 października podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Pepco Group, ustalając cenę docelową akcji tej spółki na 60 zł, co daje potencjał wzrostu o 94 proc.

Przypomnijmy, że Pepco niedawno zaprezentowało nowy koncept wizualny i aranżację swoich sklepów oraz poszerzoną ofertę produktową. Sklepy w zmienionej wersji działają m.in. we Wrocławiu i w Warszawie i w tym koncepcie otwierane są wszystkie nowe placówki. Zmiany obejmują nowy branding, nawigację i komunikację w sklepie oraz layout i asortyment. Do końca 2023 roku Pepco przeprowadzi pełną metamorfozę większości sklepów w Polsce oraz Europie, czyli niemal 3000 placówek w 17 krajach.

Pepco New Look vs. Sinsay

- Z prezentacji wynika, że pricing gap pomiędzy obiema spółkami jest niski (w odzieży niemowlęcej i dziecięcej 4-5p.p.). Patrząc na koncepcję modernizacji sklepu, PEPCO poszerzy kolekcję produktów licencjonowanych i brandowych, które z powodzeniem sprzedają się w Sinsay – tutaj widzimy większy niż dotychczas punkt styku obu sieci. Niemniej jednak kluczową przewagą konceptu LPP pozostanie modowy charakter oferty Sinsay – PEPCO nie zaryzykuje naszym zdaniem takiego kierunku nie tylko dlatego, że nie ma doświadczenia w branży modowej, ale również dlatego, że modowa oferta nie do końca odpowiadałaby profilowi klienta sieci. Przewagą Sinsay pozostanie również kanał online, gdzie oprócz lepszego shopping experience można budować znacznie szerszą ofertę dla klienta. Natomiast pomimo istotnego wzrostu wartości przeciętnego koszyka w PEPCO na przestrzeni ostatnich lat, sprzedaż online wciąż nie miałaby uzasadnienia ekonomicznego. Szczególnie, że sieć PEPCO jest bardziej zagęszczona, co odbiłoby się negatywnie na LFL. Ponadto spółka nie ma dostosowanej do obsługi tego kanału logistyki magazynowej. PEPCO natomiast poprawi nie tylko funkcjonalny, ale również wizualny układ sklepu, który ustępował Sinsay - piszą analitycy.

Nowa strategia Pepco a konkurencja ze strony KiK i TEDi

Zdaniem analityków realizacja strategii Pepco odbije się przede wszystkim na mniejszych sieciach, które poza brakiem efektów skali, co pogarsza ich atrakcyjność cenową, oferują gorsze shopping experience (KiK, TEDi). Również szeroko rozumiany kanał tradycyjny będzie ich zdaniem dalej tracił udziały rynkowe.