Pepco wskazuje na trudne otoczenie rynkowe i obiecuje poprawę rentowności

Grupa Pepco, będąca właścicielem marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, opublikowała komunikat nt. wstępnych wyników za czwarty kwartał roku obrotowego zakończony 30 września 2023 r.

Przychody Grupy w całym roku obrotowym wyniosły 5 649 mln EUR, co oznacza wzrost o 17,7% przy założeniu stałych kursów walutowych, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży Pepco o 24,8% i Poundland Group o 8,4%

Przychody Grupy w IV kwartale wyniosły 1 441 mln EUR, co oznacza wzrost o 12,5% rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym wzrost sprzedaży Pepco to 12,6%, a Poundland Group 12,4%

Przychody Grupy w warunkach porównywalnych (LFL) nie zmieniły się w IV kwartale i wzrosły o 6,0% w całym roku obrotowym.

Przychody Pepco w ujęciu LFL spadły o 2,4% w IV kwartale z uwagi na raportowaną wcześniej trudną sytuację dla handlu, spadek przychodów nastąpił sierpniu i pogłębił się we wrześniu. W pełnym roku obrotowym, przychody LFL wzrosły o 6,3%.

Grupa Pepco otworzyła w rok 668 sklepów

W IV kwartale Grupa Pepco otworzyła netto rekordową liczbę sklepów (343), a w całym roku obrotowym ich liczba wyniosła łącznie 668.

Komentując wyniki, Andy Bond, Przewodniczący Wykonawczy (Executive Chair) Grupy Pepco, powiedział:

„Wyniki Grupy w minionym roku były mieszane z uwagi na trudne otoczenie rynkowe. Otworzyliśmy rekordową liczbę nowych sklepów i osiągnęliśmy silny dwucyfrowy wzrost przychodów, co przełożyło się na rekordowe przychody całej Grupy. Zwiększymy zyski rok do roku i osiągniemy najwyższy w historii wynik EBITDA na poziomie ok. 750 mln euro.”

„Tak jak już informowaliśmy 12 września, w ostatnim kwartale sytuacja handlowa na rynkach, na których działa Pepco, uległa znacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie odnotowaliśmy słabszą sprzedaż, niższą niż zakładano marżę brutto i wyższe koszty, co poskutkowało niższym poziomem rentowności na naszych głównych rynkach, czemu już przeciwdziałamy.

Podczas zbliżającego się Dnia Rynków Kapitałowych (CMD – Capital Market Days) przedstawię moje kluczowe priorytety, które obejmują ponowne skupienie się na klientach w naszej podstawowej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, wdrożenie bardziej ukierunkowanego planu wzrostu na rynkach, na których jesteśmy obecni, oraz przyspieszenie przekształcenia Grupy w jedną, zintegrowaną firmę. W ten sposób zamierzamy poprawić rentowność i zdolność do generowania gotówki w naszej ugruntowanej działalności oraz zapewnić bardziej zrównoważony wzrost. Dzięki wiodącej na rynku ofercie dla klientów, silnemu bilansowi i zdrowemu przepływowi kapitału, Grupa jest dobrze przygotowana na osiąganie sukces w przyszłości, w całej Europie”. - dodaje.

Grupa w całym roku obrotowym otworzyła rekordową liczbę 668 nowych sklepów netto, znacząco powyżej minimalnego celu przynajmniej wynoszącego 550 placówek. Ogółem Grupa otworzyła 343 nowe sklepy w IV kwartale,



• Pepco: 281 nowych sklepów netto uruchomionych w IV kwartale. Pepco weszło na kolejny, 19. rynek, otwierając we wrześniu 9 nowych sklepów w Bośni i Hercegowinie. W Portugalii, gdzie Grupa rozpoczęła działalność latem tego roku, działa już 14 sklepów.

• Grupa Poundland: uruchomienie 62 nowych sklepów netto w IV kwartale, co w dużej mierze jest efektem rozwoju Dealz Poland, który otworzył 48 nowych placówek w Polsce. Dealz na koniec IV kw. miał łącznie 283 sklepy.

Zmiany w kierownictwie Pepco

Jak raportowano 12 września 2023 r. Trevor Masters poinformował Radę Dyrektorów Pepco Group o swojej decyzji ustąpienia ze stanowiska prezesa Grupy (CEO) i odejścia z firmy, ze skutkiem natychmiastowym. Andy Bond,

dotychczasowy przewodniczący Rady Dyrektorów, objął funkcję przewodniczącego wykonawczego (Executive Chair), kierując pracami zarządu i całej spółki do czasu wybrania następcy prezesa.

Jak zostało to zaraportowane 28 września 2023 r., struktura zarządu Grupy uległa reorganizacji z uwagi na słabsze od oczekiwań wyniki biznesowe. Anand Patel, Dyrektor Zarządzający Pepco ustąpił ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym i został zastąpiony przez Barry’ego Williamsa, dotychczasowego Dyrektora Zarządzającego Poundland. Ponadto, powołano nowy Komitet Wykonawczy, by skupić się dodatkowo na kosztach i inicjatywach, które będą mogły zapewnić odpowiednie zwroty w krótkim czasie, a także przyspieszyć transformację w jedną firmę oraz skupić się ponownie na naszych głównych rynkach.



- Zgodnie z informacjami z naszego komunikatu z 28 września, spodziewamy się osiągnięcia bazowej EBITDA (MSSF 16) dla roku obrotowego 2023 na poziomie ok. 750 mln EUR (wobec 731 mln EUR w roku obrotowym 2022) przy założeniu stałego kursu walutowego. Wynik ten odzwierciedla słabszą niż oczekiwano sprzedaż w IV kwartale na rynkach Pepco, niższą marżę brutto z uwagi na wolniejszą sprzedaż starszych towarów, a także wpływ wyższych kosztów, częściowo odzwierciedlających inwestycje w rekordową liczbę nowych sklepów uruchomionych w czwartym kwartale. Utworzyliśmy również dodatkową rezerwę na zapasy, aby usprawnić sprzedaż nadwyżek. Grupa utrzymuje solidny bilans z silnymi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej i dostępem do ponad 400 mln euro płynności (z gotówki i kredytów). Ta baza, wraz z silnym kapitałem marki i udziałami w naszym głównym rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz sprawdzonym, rentownym modelem sklepów, daje nam stałą pewność w budowaniu wiodącego europejskiego sprzedawcy dyskontowego - podsumowuje Grupa Pepco.