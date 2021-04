Pepco wybiera polską giełdę na debiut. Tu ma największy rynek

Pepco - sieć sklepów dyskontowych, obsługująca ponad 50 milionów klientów miesięcznie w ponad 3.200 sklepach w 16 krajach - potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. W pierwszej połowie maja Grupa złoży wniosek do KNF o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na GPW. Oferta będzie obejmowała sprzedaż istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy i obejmie 15 proc. akcji, z czego jedna trzecia ma trafić do inwestorów indywidualnych na GPW. Według szacunków wartość oferty to 3 mld zł.

Polska jest jest podstawowym rynkiem marki PEPCO od 2004 r. i największym rynkiem działalności Grupy, oraz naturalnym krokiem rozwoju.

Komentując informację Andy Bond, dyrektor generalny (CEO) powiedział: - "To istotny etap dla Grupy. Nasza pozycja zapewnia nam silne podstawy dla długoterminowego rozwoju, biorąc pod uwagę naszą wiodącą na rynku ofertę dla klientów w najbardziej atrakcyjnym sektorze handlu detalicznego, skalę możliwości rynkowych jakie otwierają się przed nami wraz z ekspansją w całej Europie, a także dokonane przez nas w ostatnich latach inwestycje mające na celu poprawę naszej infrastruktury.”

“Każda z naszych sieci posiada jasno zdefiniowaną strategię kontynuacji swojego rozwoju. W ramach marki PEPCO co roku otwieranych jest ponad 300 sklepów i nowy kraj sprzedaży. Po sukcesach we Włoszech i w Serbii oraz planowanym na wiosnę wejściu na rynek w Hiszpanii, sieć PEPCO będzie miała szansę kierować swój rozwój na kolejne kraje w całej Europie, co pozwoliłoby na osiągnięcie wyższego wzrostu i zapewniło większą skalę działalności. Sieci Poundland i Dealz także weszły już na ścieżkę rozwoju i planujemy otwierać około 100 sklepów rocznie, początkowo głównie w Hiszpanii i Polsce. Nasz biznes jest dziś jeszcze silniejszy niż rok temu, między innymi dzięki poprawie możliwości Pepco Group Sourcing (PGS), naszej spółki zależnej, odpowiedzialnej za pozyskiwanie towarów do naszych sklepów oraz dzięki znaczącemu usprawnieniu zasad zarządzania kapitałem obrotowym, uzgodnionych z naszymi kluczowymi dostawcami"

Do Rady Dyrektorów zostanie powołanych pięciu nowych dyrektorów niewykonawczych, w tym Richard Burrows jako przewodniczący.

Do Grupy należy także się Poundland/Dealz: sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych.

Sieć działa od 1990 r. w Wielkiej Brytanii pod marką Poundland, prowadząc 818 sklepów, wg stanu na 31 marca 2021 r. W ramach ekspansji Poundland, w 2011 r. wprowadzona została marka Dealz, która wg stanu na 31 marca 2021 r. prowadziła 199 sklepów w Irlandii, Hiszpanii i Polsce. Większe sklepy Poundland oferują produkty pierwszej potrzeby, ubrania i inne artykuły detaliczne, podczas gdy sklepy Dealz i mniejsze sklepy Poundland sprzedają artykuły szybkozbywalne, ogólnego przeznaczenia i artykuły pierwszej potrzeby.