Pepco z największym sklepem w Polsce w Go! Park Jasło

W obiekcie o powierzchni prawie 11.000 mkw. swoje sklepy otworzyły sieci takie jak Bricomarche, Biedronka, Jysk, drogeria Rossmann, Q&Q, Mały Robinson oraz Midi ZOO.

Za koncepcję komercyjną oraz wynajem sieci Go! Park Handlowy odpowiadała firma Mallson Polska.

Dodatkowo w stosunku do otwartego w tym roku w Jaśle parku handlowego Go! Park przy ul. Przemysłowej oraz do działającej od wielu lat Galerii Jasło - w grupie obiektów tego samego właściciela – działa już Go! Park w Gorlicach.

Ponadto, w trakcie budowy jest czwarty obiekt – kolejny w Jaśle park handlowy GO! Park przy markecie Kaufland, którego komercjalizacja przekroczyła 70%. Rozpoczęto również prace komercjalizacyjne nad projektem

w sąsiedztwie jasielskiego dworca autobusowego i PKP z powierzchnią najmu ok. 10 tys. GLA, który połączy funkcje dworca autobusowego z dworcem PKP i obiektem handlowym.