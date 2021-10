Pepco zadebiutowało w Nowej Górnej

Dział leasingu Newbridge Poland nie zwalnia tempa i kontynuuje komercjalizację łódzkiego centrum handlowego. W Nowej Górnej otworzył się właśnie sklep popularnej europejskiej sieci dyskontów – Pepco.

Po trwających kilka miesięcy przygotowaniach do otwarcia, marka zajęła lokal o powierzchni blisko 600 m kw. GLA. W efekcie Pepco jest drugim, po operatorze spożywczym Carrefour, największym sklepem w ofercie łódzkiego obiektu.

– Nawiązanie współpracy z liderem wśród sieci dyskontowych jest zgodne ze strategią rozwoju Nowej Górnej i było od dawna naszym celem. Tym bardziej, że sklepy Pepco funkcjonują już od wielu lat z powodzeniem w pozostałych obiektach Newbridge. Taki partner to gwarancja zadowolenia klientów i doskonałe dopełnienie oferty łódzkiego centrum – mówi Karolina Nitowska, leasing manager Newbridge Poland.

Pozytywnie o debiucie w łódzkim obiekcie wypowiada się również sam najemca. – Widzimy duży potencjał w tym rejonie miasta. Centrum Nowa Górna jako lokalizacja była zawsze na naszej liście. Do niedawna było to jedno z centrów handlowych jeszcze bez Pepco. Dlatego cieszymy się bardzo, że finalnie wygospodarowano dla nas dogodną przestrzeń w obiekcie i możemy zaprosić naszych klientów do centrum – informuje Katarzyna Wilczewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej w PEPCO.

W asortymencie sklepu Pepco w Nowej Górnej klienci znajdą m.in. odzież dla dzieci i dorosłych, akcesoria i dodatki, zabawki, przybory szkolne i artykuły do domu. Ofertę dopełnią także produkty licencjonowane oraz sezonowe, związane np. ze świętami czy wakacjami.

W Polsce popularna sieć dyskontów ma już ponad 1000 lokalizacji, a miesięcznie sklepy Pepco odwiedza średnio ponad 20 milionów klientów.